Pielea reactivă este mai des întâlnită la femei

Pielea reactivă este denumită adesea piele sensibilă, piele iritabilă, piele intolerantă etc, dar aceşti termeni nu sunt exacţi. De fapt, pielea reactivă nu este o boală în sine, dar produce disconfort celor care o experimentează. Până în urmă cu puţin timp, oamenii vorbeau despre această afecţiune numind-o pielea sensibilă. Cu toate acestea, dermatologii cred că termenul de piele reactivă este mai precis, fiind definită ca un tip de piele care produce senzaţii inconfortabile, inclusiv arsuri, mâncărime, durere sau usturime, simptomele fiind declanşate de un agent care nu ar trebui să producă aceste tipuri de reacţii. O altă caracteristică a acestei afecţiuni este faptul că, în general, apare intermitent. Aşadar, simptomele apar şi dispar. Medicii au stabilit că există anumiţi agenţi care declanşează reactivitatea pielii. Această listă include următoarele: utilizarea necorespunzătoare a produselor cosmetice, expunerea continuă la anumite substanţe chimice, tratamente termice şi radiaţii, temperaturi extreme, anumite medicamente, stres, lipsa de somn, umiditate scăzută, alcool, alimente picante sau alimente foarte condimentate.





Dacă nu ştiaţi, reactivitatea pielii se manifestă sub formă de roşeaţă, uscăciune, iritaţie şi alte probleme incomode care se confundă uşor cu o varietate de afecţiuni ale tegumentului. Pe scurt, pielea reactivă este o problemă destul de comună, care are legătură cu sensibilitatea excesivă la diferiţi factori. De regulă, această afecţiune se manifestă sub formă de roşeaţă, uscăciune, exces de sebum sau iritaţie care apare brusc. În multe situaţii, cauzele sunt necunoscute. De obicei, fenomenul este mai frecvent la femei. De fapt, experţii estimează că una din trei femei poate avea pielea reactivă. Unele dintre ele au simptome atât de des încât ajung să le interpreteze ca fiind normale, deşi nu sunt.