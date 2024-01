Puseurile de creștere la copii durează până la maxim o săptămână

Puseurile de creștere reprezintă perioade scurte de timp în care copilul are o creștere fizică rapidă, atât în înălțime, cât și în greutate. De fapt, puseurile de creștere sunt o componentă firească a dezvoltării și apar în diferite etape, din copilărie până la maturitate.Se știe că în primii lor ani de viață, copiii trec prin diverse stadii de creștere. Părinții trebuie să înțeleagă, însă, că fiecare copil este unic și va crește în propriul ritm înainte de a ajunge la maturitatea fizică, între 15 și 20 de ani. Potrivit dr. Livia Roșca, de-a lungul procesului de dezvoltare, copiii se confruntă cu explozii de creștere care apar atunci când se ating noi etape de creștere fizică (înălțime și greutate), într-o perioadă scurtă de timp. Totuși, există o distincție clară între puseurile de creștere și etapele de dezvoltare. Puseurile de creștere sunt schimbări fizice care apar rapid, pe măsură ce copilul crește în greutate și înălțime. Etapele de dezvoltare sunt reprezentate de acțiuni și abilități care marchează maturitatea crescândă a copilului în anumite etape și se concentrează pe modul în care copilul gândește (abilități cognitive și lingvistice), se joacă (abilități sociale și emoționale) și se mișcă (abilități motorii).„Schimbările de înălțime și greutate prin care trece copilul, determinate de creșterea oaselor, mușchilor și a nivelului de grăsime sunt semne clare că cel mic trece printr-un puseu de creștere. Alte simptome includ:scăderea sau creșterea apetitului; mofturi sau izbucniri emoționale;apariția dinților de lapte și a dinților permanenți; dezvoltarea sexuală (menstruație, schimbarea vocii, creșterea părului pubian). Structura genetică pe care o moștenește de la părinți, determină, de asemenea, puseurile de creștere, dar pe lângă gene, și factorii de mediu pot influența creșterea copilului. La fel se întâmplă cu dieta și alimentația,expunerea la substanțe nocive din apă sau atmosferă, sănătatea fetală anormală sau complicații ale sarcinii”, a subliniat medicul.Puseurile de creștere au loc pe perioade scurte de timp, pot dura două până la trei zile sau cel mult o săptămână. Pentru că organismul evoluează fizic, copilul poate trece prin schimbări în alimentație sau somn care îl pot afecta emoțional. Aceste modificări îl pot face mai agitat decât în mod normal, dar nu îi provoacă dureri la nivelul membrelor, așa cum se întâmplă în cazul durerilor de creștere. La bebelușii sub un an, puseurile de creștere se manifestă prin agitație și perioade de foame crescută. La copii și adolescenți, acestea declanșează schimbări de apetit, somn și comportament, împreună cu modificări ale înălțimii și greutății.