Spitalul „Euromaterna”- 14 ani de activitate, 14 ani de reuşite

Luna aceasta, Spitalul de Obstetrică și Ginecologie „Euromaterna” din Constanţa împlineşte 14 ani de la înfiinţare, 14 ani de activitate, de noi începuturi, de visuri împlinite şi mai ales de speranţă. În tot acest timp, unitatea medicală şi-a format o echipă puternică, dedicată, cu ajutorul căreia pacientele au beneficiat mereu numai servicii medicale de calitate. În această perioadă, cadrele medicale au gestionat cu succes numeroase cazuri complexe, atât la femeile însărcinate, cât şi la nou-născuţi. Iar dacă vreodată a apărut vreo situaţie mai complicată, aceasta a fost tratată şi gestionată de specialişti fără probleme, ca dovadă a profesionalismului lor indiscutabil. La ceas aniversar, am discutat cu directorul general al spitalului, dr. Ion Marius Ruşa şi directorul general adjunct, Liliana Aciubotăriței, care ne-au oferit informaţii despre activitatea instituţiei, proiecte, provocări cotidiene şi nu numai.







-Ați scos „buletinul”…Domnule director, ce aţi realizat în aceşti 14 ani de activitate?







- Suntem foarte bucuroşi că am împlinit 14 ani de funcţionare şi suntem mândri de ceea ce am realizat până acum. Cred, însă, că principala realizare este că, prin efortul tuturor am creat un spital în care pacientele se pot simţi în siguranţă. Totodată, îmi pare bine că am putut să fim un exemplu pentru alţi colegi de-ai noştri din ţară, care s-au unit şi au dezvoltat alte instituţii medicale după modelul nostru. Cred că acest exemplu pe care l-am dat în toţi aceşti 14 ani a contribuit la ridicarea nivelului calitativ al sănătăţii în Dobrogea.







-Care sunt preocupările actuale ale spitalului?







-Ne preocupă, în continuare, să menţinem această calitate şi pacienţii care ne trec pragul să simtă aceeaşi siguranţă pe care au simţit-o mereu în aceşti ani, şi, de asemenea, să dezvoltăm sectoare de activitate de o înaltă pregătire profesională. În acest timp, pe lângă naşteri, intervenţii ginecologice, intervenţii în sfera genitală, am dezvoltat departamentul de medicină materno-fetală şi suntem bucuroşi că suntem în plină dezvoltare şi cu rezultate foarte bune ale departamentului de reproducere umană asistată, având în vedere că infertilitatea devine, deja, o problemă naţională şi chiar la nivel global. Acest fapt este demonstrat şi de programul naţional finanţat de Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse.







-Spuneți-ne, vă rog, care este rata de succes a fertilizărilor in vitro?

-În prezent, avem o rată a fertilizărilor in vitro de aproximativ 50%, ceea ce reprezintă o rată de succes a unităţilor medicale de top europene.