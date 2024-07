3 criterii pentru alegerea jucăriilor destinate copiilor mici

Alegerea jucăriilor pentru copiii de doi ani sau mai mici, de un an, sau poate de trei ani, poate să fie destul de dificilă, mai ales în cazul în care ești părinte pentru prima dată. Este nevoie să fii atent la foarte mult de aspecte care țin de siguranță, dar și să știi exact să alegi acele jucării care să îi placă celui mic și care să îi dezvolte abilitățile specifice pe care trebuie să le achiziționeze, conform vârstei sale. Chiar dacă procesul poate să pară dificil, la prima vedere, vei observa că atunci când ai toate informațiile că alegerea nu mai pare atât de dificilă. Îți povestim despre toate acestea în rândurile care urmează.Copiii învață prin joacă și de aceea este extrem de important să alegi piesele potrivite și adecvate pentru vârsta acestuia. În caz contrar, copilul nu va reuși să deprindă toate abilitățile de care are nevoie și dacă jucăriile alese nu sunt potrivite vârstei sale îl pot plictisi sau pot fi mult prea elevate pentru vârsta acestuia.Te invităm să afli care sunt recomandările de care trebuie să ții cont atunci când alegi jucării pentru copii de doi ani, de un an sau de trei ani.Siguranța trebuie să fie criteriul principal pe care te sfătuim să îl ai in vedere atunci când alegi jucării pentru copii de doi ani sau de vârste mici . Pentru că până la vârsta de trei ani, copiii au tendința de a duce către gură orice obiect, așa că te sfătuim să ai în vedere acest lucru și să alegi jucării sigure, confecționate din materiale care nu sunt toxice, materiale care nu provoacă alergii și, în general, jucării cu piese mari, cum ar fi animalele din lemn sau cauciuc, puzzle format din patru sau cinci piese mari, blocurile mari de lego și multe altele. Verifică întotdeauna dacă jucăriile pentru copii de doi ani sau de alte vârste mici bifează criteriile europene de siguranță care trebuie să fie întotdeauna înscrise pe ambalajul acestora. De asemenea, tot în ceea ce privește siguranța, te sfătuim să eviți să cumperi jucării care au muchii sau vârfuri ascuțite sau care sunt confecționate din plastic deoarece se pot deteriora rapid și îți pot vătăma copilul.Așa cum aminteam și în rândurile anterioare, asigură-te că jucăriile pentru copiii de doi ani sau pentru copiii mici, în general, trebuie să fie potrivite pentru vârsta acestora și să fie un instrument util, care să contribuie la dezvoltarea abilităților acestora, dar și la dezvoltarea lor cognitivă. Spre exemplu, alege jucării care să le dezvolte abilitățile motorii, dar și imaginația și creativitatea, cum ar fi jocurile de Lego, păpușile, ustensilele pentru gătit, animăluțele sau board game-urile. Toate au un rol semnificativ în dezvoltarea fizică, cognitivă și emoțională a copilului tău și reprezintă și o bună modalitate de a își petrece timpul.Un alt aspect care nu este de ignorat vizează și interesele și preocupările copilului tău. Dacă în cazul copiilor mici, cu vârste cuprinse între zero luni și un an, spre exemplu, sigur că nu poți ști care sunt interesele acestuia, atunci când copilul mai crește, îți poți da seama spre ce fel de activități se îndreaptă, iar în jurul vârstei de doi sau trei ani, deja lucrurile sunt mai clare. Astfel, te poți îndrepta către acele jucării despre care știi că îi trezesc interesul, iar dacă nu îți dai seama, poți să cumperi jucării pentru copii de doi ani sau de trei ani care se înscriu în diverse domenii de interes și să constați apoi care sunt acelea pe care copilul tău le preferă.Nu uita să îl înveți și să fie responsabil și să pună jucăriile la loc după ce se joacă, bineînțeles dacă vârsta îi permite acest lucru.Acum, că ai aflat mai multe despre modul în care este recomandat să alegi jucăriile pentru copiii mici, îți dorim spor la cumpărături și spor la joacă împreună cu cel mic!