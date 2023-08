Adrian - Ioan Veștea: „Ministerul Dezvoltării sprijină promovarea celor mai bune soluții în vederea dezvoltării colectivităților locale”

Ministrul Adrian-Ioan Veștea, ministrul Dezvoltării, a venit, astăzi, într-o vizită de lucru în stațiunea Venus, pentru a participa la ședința anuală a directorilor generali ai aeroporturilor din România. În cadrul evenimentului, ministrul și-a manifestat disponibilitatea de a promova și susține, la nivelul Guvernului, cele mai bune soluții care să contribuie la dezvoltarea comunităților locale, prin asigurarea unor servicii de calitate către populație, la standarde europene.De asemenea, Adrian-Ioan Veștea a reamintit că Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, împreună cu reprezentanții instituțiilor administrației publice centrale cu atribuții în domeniu - precum Ministerul Transporturilor și Infrastructurii sau Consiliul Concurenței - au colaborat cu reprezentanții Asociației Aeroporturilor din România. Împreună, își propun realizarea demersurilor legale referitoare la acordarea de sprijin financiar aeroporturilor regionale, pentru depășirea dificultăților financiare generate de pandemia Covid-19. „În perioada 2020-2022, la propunerea Ministerului Dezvoltării, au fost alocate, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, peste 68,5 milioane de lei pentru susținerea activității aeroporturilor regionale din Cluj, Iași, Sibiu, Dolj, Bacău și Suceava, care au un trafic situat între 200.000 – 3.000.000 pasageri/an. De asemenea, în anul 2021, au fost alocate 41,5 milioane de lei și pentru județele Arad, Maramureș, Bihor, Satu Mare, Mureș și Tulcea, care au sub autoritate aeroporturi mici, cu trafic de sub 200.000 pasageri/an”, a precizat ministrul Veștea.Sumele alocate pentru aeroporturile mari sunt notificate și autorizate de Comisia Europeană, în baza „Cadrului Temporar pentru măsuri de Ajutor de Stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19”.Sumele alocate din bugetele județelor către aeroporturile mici reprezintă ajutor de stat și, pentru acestea, se aplică Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1259/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an, cu modificările ulterioare. Perioada de valabilitate a actualei Scheme este până la data de 31 decembrie, cu posibilitatea de prelungire până pe 4 aprilie 2024.„Vă asigur că am luat toate măsurile astfel încât să fim pregătiți pentru prelungirea acestei Scheme cu încă trei ani, până la data de 4 aprilie 2027, dacă Orientările Comisiei Europene privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene vor fi modificate. Astfel, în luna septembrie, vom solicita consiliilor județene care au în subordine aeroporturi să ne comunice valoarea ajutoarelor de stat pe care intenționează să le acorde în următorii trei ani”, a mai declarat ministrul Adrian-Ioan Veștea.