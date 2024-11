Ana Birchall: "Am votat cu încrederea că România are şansa să fie scoasă din ghearele corupţiei organizate"

Ana Birchall, candidat independent la alegerile prezidenţiale, a declarat că a votat cu încrederea că pentru prima dată în 35 de ani "România merită şi are şansa să fie scoasă din ghearele corupţiei organizate, a politicii furtului, a incompetenţei, a mediocrităţii şi a imposturii".







"Am votat! Acum e rândul vostru! Am votat cu încrederea că ne facem bine, că pentru prima dată în 35 de ani România merită şi are şansa să fie scoasă din ghearele corupţiei organizate, a politicii furtului, a incompetenţei, a mediocrităţii şi a imposturii!", a transmis Ana Birchall, într-un mesaj postat, duminică, pe pagina sa de Facebook







Candidatul independent la alegerile prezidenţiale şi-a exercitat dreptul de vot la o secţie de votare amenajată la Şcoala Generală "Titu Maiorescu" din Bucureşti, potrivit unui anunţ făcut în preziua primului tur al scrutinului prezidenţial, scrie news.ro