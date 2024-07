Ana-Maria Oniceanu, tânăra care a devenit dublu șef de promoție al Școlii de Maiștri Militari a Forțelor Navale

Ana-Maria Oniceanu are 24 de ani și este originară din localitatea Tătăruși, județul Iași. Ea a îmbrăcat pentru prima dată uniforma militară la vârsta de doar 18 ani, fiind soldat/gradat profesionist, după care și-a desfășurat activitatea la Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” și la Regimentul 307 Infanterie Marină „Heracleea”.





Aceasta a spus că a venit la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale, atât de departe de casă, deoarece voia să se dezvolte profesional și să devină un militar mai bun.





„Sunt îndrăgostiră de mare și de viața marinărească și consider că am ales drumul cel bun, urmând cursurile de la această școală. Aici am parcurs doi ani grei, am avut mult de învățat, iar timpul petrecut departe de familie și-a pus amprenta, dar alături de colegii mei am trecut mai ușor peste dificultățile apărute în cale”.







Ce spun părinții fetei: „Se gândea și la medicină”





Părinții Anei-Maria Oniceanu, Elena și Vasile, au spus că fiica lor și-a ales singură drumul în viață și că au fost încântați atunci când au aflat că dorește o carieră militară.





„Când era mică a avut câteva înclinații către mare, dar se gândea și la medicină, iar pe sfârșitul liceului și-a schimbat decizia și a spus că își dorește o carieră militară”, a declarat, pentru Cuget Liber, mama premiantei.





Fata spune că decizia ei a fost ușor influențată și pentru că îl avea în familie pe unchiul ei, caporal.



„În acești ani, cât a fost plecată de acasă, nu a fost ușor, mai ales că este și singura fată, dar pe parcurs am acceptat ideea, i-am fost alături și îi vom fi alături. A fost alegerea ei să vină aici. Dacă ea este mulțumită și fericită, și noi suntem, ca părinți”, au mai spus părinții Anei.



20 de ani după ce prima femeie a absolvit Școala de Maiștri Militari





Premianta a susținut un discurs public în care a mărturisit că este profund onorată de a fi șefa promoției la 20 de ani după ce prima femeie din Forțele Navale Române a absolvit această școală.





„Este un prilej de mândrie și inspirație, precum și de a demonstra că prin determinare și dedicare, noi, femeile, putem deschide noi drumuri și putem crea noi oportunități”, a susținut fata.





Aceasta a mai susținut că, acum că a terminat studiile din cadrul Școlii de Maiștri Militari, va continua să se dezvolte pe plan profesional, de la 1 august urmând să își desfășoare activitatea pe Fregata „Regele Ferdinand”.





Cu această ocazie, au fost premiați și ceilalți cinci șefi de promoție: Anamaria Mihoc, la „specializarea „Artilerie navală și antiaeriană”; Maricel Blănaru, la „Motoare și instalații electrice navale”; Cristian Gherasim, „Motoare și mașini navale”; Justițian Ene, „Arme sub apă” și Florin Calenic, „Echipamente de navigație și hidrografie”.