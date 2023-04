ATENȚIE, ȘOFERI! De mâine, sistem ”Kiss and Ride” la Colegiul Pedagogic și Școala Nr. 43

După modelul de succes implementat în Sectorul 2 din Capitală, de primarul USR Radu Mihaiu, de mâine, 19 aprilie, sistemul „Kiss and Ride” va fi aplicat și în Constanța.Este vorba despre un culoar rutier de acces pentru părinţii care îşi aduc copiii la şcoală cu autoturismul. Maşina intră pe culoar, un paznic deschide portiera din spate şi preia copilul, care mai apoi este dus în siguranţă în curtea şcolii. Timpul total pentru a lăsa copilul la școală este de doar 20 de secunde! Fără parcat pe trotuar, fără pus în pericol copilul, fără strecurat printre mașini parcate, fără ambuteiaje rutiere.În urmă cu puțin timp, Primăria Constanţa a anunţat implementarea planului complet de resistematizare rutieră și pietonală, care cuprinde crearea unei zone de oprire în siguranță și de debarcare a copiilor în dreptul unităților școlare pentru părinții care își aduc copiii cu autoturismul la cursuri.Sistemul „Kiss and Ride” va fi instituit la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” de pe strada Răscoala din 1907 și pe strada Unirii, în dreptul Școlii Gimnaziale Nr. 43 „Ferdinand”. Este vorba despre un refugiu de debarcare/îmbarcare, un culoar pe unde părinţii intră cu maşina, opresc în faţa şcolii, iar paznicul sau profesorul de serviciu preia copilul pentru a-l conduce în siguranţă în curtea instituţiei de învăţământ. Părinţii intră cu maşina, opresc în faţa şcolii, copilul își ia la revedere apoi părintele pleacă apoi către muncă sau domiciliu. Timpul total pentru a lăsa copilul la şcoală este de aproximativ 20 – 30 de secunde.Sistemul de oprire și debarcare a elevilor în siguranță a fost realizat de Primăria Municipiului Constanța împreună cu reprezentanții Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța și Confort Urban. Aceștia au avizat implementarea acestui sistem de trafic în cadrul Comisiei de Circulație. Echipaje din cadrul Poliției Locale Constanța vor fi prezente la orele de vârf în apropierea unităților școlare. Dacă se va dovedi eficient, acest sistem de oprire și debarcare a elevilor în condiții de siguranță va fi implementat și la alte unități de învățământ din municipiul Constanța.Recent, consilierii USR Constanța au anunțat că au depus o solicitare către comisia de circulație din cadrul Primăriei Constanța pentru eliberarea unui aviz de implementare a unui proiect pilot „Kiss and Ride“ pe Aleea Solidarității, în fața Școlii Generale Nr. 39 „Nicolae Tonitza“ și a grădiniței „Lumea Poveștilor“, ca soluție pentru creșterea siguranței elevilor și descongestionarea traficului în apropierea unităților de învățământ.