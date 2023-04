Au început înscrierile la NEVERSEA FAB STAGE

A fost dat startul înscrierilor pentru FAB Stage (Fashion & Beauty) de la NEVERSEA FESTIVAL. Cei mai talentați designeri, make-up artiști, hairdresseri sau tatuatori se reunesc în corner-ul special organizat pentru a bucura festivalierii cu cele mai inspirate look-uri de festival și pentru a-i îndruma în construirea outfit-urilor demne de CatWalk, anunță organizatorii.







Festivalul NEVERSEA are loc anul acesta între 6-9 iulie, pe plaja Neversea Beach din Constanța. La eveniment sunt așteptați peste 150 de artiști și DJ-i de top internațional, printre care J Balvin, Lil Uzi Vert, Don Diablo, Sofi Tukker, Steve Aoki, Timmy Trumpet, Tujamo, Alok, Salvatore Ganacci și mulți alții. Cele cinci scene ale evenimentului vor face ca nisipul cel mai fierbinte să vibreze pe cele mai tari beat-uri, sub picioarele a zeci de mii de festivalieri din întreaga lume.







Artiști stradali, dansatori, acrobați, show-uri de lumini, artificii spectaculoase, butaforie specială și multe alte surprize vor completa tabloul de festival. Un element central în povestea de vară de la malul Mării Negre rămân însă festivalierii, care timp de 4 zile și 4 nopți aleg cele mai îndrăznețe ținute, coafuri, machiaje și accesorii, pentru a-și contura stilul de festival, deloc de neglijat. Pentru aceasta, an de an, NEVERSEA găzduiește un spațiu dedicat în festival, unde designerii de top din România, make up artiști de renume, hairstyliști profesioniști, dar și mulți alți vendori din zona de fashion & beauty se reunesc pentru a le oferi fanilor festivalului o gama variată de produse din care pot alege, astfel încât apariția lor la festival să fie una de neuitat.







Toți cei interesați sunt invitați de organizatori să se înscrie în perioada 28 aprilie - 19 mai 2023, accesând link-ul https://neversea.com/fab-stage/, prin completarea formularului online. Spațiul special destinat va găzdui vendori cu profil de fashion, beauty, accesorii, tatuaje, etc., care sunt așteptați să își prezinte colecțiile, produsele și serviciile și își doresc să se orienteze spre vânzare directă.







Toți vendorii selectați vor fi direct contactați de organizatorii festivalului pentru a-și putea pregăti din timp stocurile necesare, dar și zonele de activare și promovare și restul de necesar pentru participarea la eveniment.







NEVERSEA se află anul acesta la ediția aniversară de cinci ani. Astfel, ediția lui 2023 promite a fi cu adevărat memorabilă pentru toți cei implicați. Mai multe detalii despre festival se regăsesc pe site-ul neversea.com.