Brandul Under Armour deschide primul magazin din Constanța, la City Park Mall

, unul dintre liderii mondiali în producția de echipament sportiv, deschide, peși din regiune, în. În plus, între 3 – 5 martie, clienții City Park Mall care fac cumpărături la Under Armour și scanează bonurile în aplicația mobilă SPOT, primesc instant de trei ori mai multe puncte în aplicație, ce se transformă în extra beneficii exclusive în City Park Mall. Magazinul Under Armour se află la nivel -1, în proximitatea intrării dinspre lac, în City Park Mall.Creat pentru a produce echipamente pentru atleții profesioniști sau amatori care doresc îmbunătățirea performanțelor, Under Armour a investit în dezvoltarea de noi tehnologii care s-au impus rapid în randul sportivilor și au devenit esențiale pe durata antrenamentelor sau a competițiilor. Lansat în urmă cu 26 de ani de Kevin Plank, un fost jucător de fotbal american, brandul a rămas mereu fidel misiunii de a face atleții mai buni prin pasiune, design, urmărirea neîncetată a inovației și continuă să revoluționeze permanent piața echipamentelor sportive. Astăzi, Under Armour inspiră sportivii din întreaga lume, printr-o gamă variată de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii.Under Armour completează portofoliul de branduri internaționale premium exclusive care se găsesc în Constanța, doar în City Park Mall, alături de JD Sports, Intimissimi, Intimissimi Uomo și Calvin Klein Jeans, proaspăt deschise la finalul anului 2021.City Park Mall controlează traficul respectând recomandările autorităților și asigură distanțarea socială de minimum 2 metri, pentru un shopping responsabil și în siguranță. Aerul din centrul comercial este filtrat și schimbat o dată la trei ore, asigurând astfel o purificare intensivă a spațiilor. Conform măsurilor anunțate de autorități, accesul în centrul comercial (galerie comercială, magazine, food-court, cinematograf, săli de jocuri, terasă, hipermarket) se face exclusiv pe baza certificatului verde.Despre City Park MallInaugurat în 2008, City Park Mall este principalul mall din oraș, punând la dispoziția vizitatorilor un mix de branduri de renume și opțiuni variate pentru petrecerea timpului liber. De la momentul deschiderii, centrul comercial și-a dublat capacitatea închiriabilă la 51.700 mp, găzduind peste 200 de magazine de modă, frumusețe, de sport, copii și timp liber. Printre acestea se numără și zeci de branduri exclusive. Calvin Klein, Intimissimi și Intimissimi Uomo, Reserved, Mohito, Guess, Tommy Hilfiger, Victoria Gallery, Calzedonia, Musette, Obsentum, Beautik Haute Parfumerie, Kiehl’s, MAC, Il Passo, Magazinul Certificat LEGO, Zara Home, BSB, Teilor New Concept Store, Napapijri sunt doar câteva dintre brandurile care se găsesc numai la City Park Mall Constanța. Mixului de magazine i se adaugă și servicii variate precum Anastasia Beverly Hills, Nomasvello, World Class, Locar Wash, Christian Tour, curățătoria 5asec, servicii de ceasornicărie și croitorie, precum și un punct de încărcare E-charge pentru mașinile electrice. De asemenea, în parcarea supraterană a centrului comercial, proprietarii de mașini Tesla au la dispoziție stații de încărcare Superchargers. În urma unui amplu proces de reconfigurare, City Park Mall pune la dispoziția clienților o zonă de food-court extinsă cu o gamă bogată de restaurante, un spațiu de relaxare (seating area) dublat, precum și peste 250 de noi locuri de parcare, dispuse pe 2 etaje.City Park Mall a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 15 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România: Mega Mall, Promenada Mall, Shopping City Sibiu, Promenada Sibiu, Shopping City Timișoara, City Park Mall Constanta, Brăila Mall, Shopping City Galați, Shopping City Târgu-Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Deva, Shopping City Piatra Neamț, Shopping City Satu Mare, Shopping City Târgu Mureș, Ploiești Shopping City.Aplicația SPOT este gratuită și poate fi descărcată atât din Google Play , cât și din App Store În 2021, City Park Mall a primit reconfirmarea Certificatului de Conformitate COVID-19 din partea Safe Asset Group (SAG). Obținerea acestei acreditări este dovada că centrul comercial funcționează în conformitate cu standardele sanitare internaționale și le oferă clienților o experiență de shopping în siguranță.