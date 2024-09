Ce laborator e unul fără o hotă chimică Mikrotest de la Precisa? Un laborator incomplet!

Hotele chimice sunt nelipsite în orice laborator. Cauți să faci un upgrade? Ia-ți o hotă chimică Mikrotest de la Precisa - de aici, poți cumpăra aparatură de laborator calitativă și multe altele!Într-un laborator au loc diverse experimente și cercetări, care implică manipularea substanțelor chimice. Așadar, ai nevoie automat de o hota chimica Mikrotest . De ce? Deoarece este în interesul tău să te protejezi cât mai bine, nu? O hotă este doar o singură modalitate de a te proteja, alături de echipamentele necesare de laborator. Bineînțeles, dacă ai folosit până acum o hotă chimică, știi cu ce se mănâncă tot ce ține de siguranța în laborator, figurativ vorbind. În acest caz, hai să-ți spunem mai multe despre hotele Mikrotest - ai mai jos câteva detalii tehnice!Despre modelul Mikrotest MCO-120 cu ecran LCD, pe scurtMarca Mikrotest este cunoscută pe această nișă, fiind vorba de un producător de încredere pentru orice cercetător sau om de știință. Așadar, dacă alegi orice hotă chimică din gama Mikrotest, vei face o alegere bună. Cât despre acest model, putem să lăsăm informațiile să vorbească de la sine:● Ecranul LED, color, afișează diverse informații utile: dacă hota este gata să funcționeze, totalul orelor de lucru ale dispozitivului, dacă lampa fluorescentă este pusă în funcțiune, viteza și starea ventilatorului, debitele de aer și altele.● Alarmă care te atenționează că geamul hotei nu este într-o poziție optimă de funcționare.● Suprafață de lucru antiacid.● Oțelul exterior al hotei este acoperit cu pulbere electrostatică.● Are un ventilator din polipropilenă, care este rezistent la acid și vapori de apă.● Geam tratat termic, cu închidere tip ghilotină. Când este închis, hota are un sistem economic de funcționare by-pass de aer.● Nivel scăzut de zgomot, sub 60 dB.● Chiuvetă antiacidă.● Dulap de stocare.● Robinet pentru apă.Așadar, este clar dotată cu tot ce trebuie! Este un model durabil, fabricat din materiale calitative care să-i confere o rezistență aparte la coroziune, ținând cont că multe din substanțele chimice pe care le-ai manipula în laborator pot cauza daune materialelor de zi cu zi. Pe lângă acest model, mai sunt disponibile și altele! Ai nevoie și mai multe detalii tehnice? Intră în magazinul online Precisa și află tot ce ai nevoie să știi despre această hotă. Ce mai găsești aici? De toate pentru laborator și nu numai.Ce mai găsești la Precisa, pe scurtNumele magazinului online sugerează precizia pe care o vei obține cu ajutorul aparaturii de laborator disponibilă în catalogul lor. Așadar, pe lângă hote chimice, clar mai găsești și altceva. Iată o listă ce include câteva categorii de produse:● Aparatură de laborator● Aparatură pentru testarea materialelor de construcții● Consumabile de laborator● Materiale didactice● Sticlărie de laborator● Ustensile și instrumentar● Și multe altele!Așadar, te invităm să descoperi toate produsele disponibile. Fie că vorbim despre un laborator ce necesită a fi dotat cu toate cele, o sală de chimie a unei instituții de învățământ, șantiere sau orice altceva, cumpara aparatura de laborator calitativa de la Precisa!Contact:Sursă foto: precisa.ro