CT BUS "taie" din autobuze. "Vom sta unii peste alţii, ca sardelele?"

Un alt constănțean, Adrian C., a sunat intrigat la redacția Cuget Liber și ne-a mărturisit că este un adept și un promotor al utilizării mijloacelor de transport în comun. „De fiecare dată când pot să le folosesc, în detrimentul mașinii, cu siguranță le voi folosi. Uneori, am perioade când, efectiv, nu mă ating de mașină cu săptămânile. Din păcate, decizia de a reduce numărul de autobuze este una extrem de proastă. Probabil că, seara, lumea nu se mai deplasează atât de mult dintr-o parte într-alta a oraşului, dar ziua, am observat că autobuzele sunt mai mereu pline”, a adăugat bărbatul.





Tot legat de transportul în comun ne-a vorbit și Mihai R. „Sunt nerăbdător să aflu cine îmi plăteşte orele tăiate la muncă, pentru că nu voi ajunge la timp la program. Ce fac ei mi se pare o idioţenie”, a mai spus Mihai R.





De ce s-a luat această decizie, pe care majoritatea nu o consideră de bun augur? Potrivit directorului CT BUS, Sorin Țuțuianu, reducerea numărului de autobuze se realizează la solicitarea Direcției Servicii Publice din cadrul Primăriei Constanța. În aceste condiţii, iată care va fi programul autobuzelor, în timpul săptămânii, de luni până vineri: linia 101 - reducere cu şase curse/zi; linia 42 - reducere cu două curse/zi; linia 100C - reducere cu două curse/zi; linia 101M - reducere cu două curse/zi; linia 3 - reducere cu nouă curse/zi; linia 2-43 - reducere cu 15 curse/zi; linia 5-40 - reducere cu 13 curse/zi; linia 44 - reducere cu 11 curse/zi; linia 48 - reducere cu 13 curse/zi; linia 51- reducere cu şase curse/zi; linia 43C - reducere cu cinci curse/zi; linia 48 - reducere cu şase curse/zi etc. De asemenea, mai trebuie precizat că Primăria Constanţa a solicitat, de curând, şi suspendarea liniilor de noapte N102, N2-43 și N5-40.











„Primăria este responsabilă de planificarea serviciului public, inclusiv pentru întocmirea programului de transport CT BUS. Noi prestăm acest serviciu. Primăria, în baza unor evaluări, a constatat că trebuie să reducem numărul de curse. Ne-au dat un ordin operaţional. Este vorba de aproximativ 5% din total. Într-o lună, noi parcurgem în jur de un milion de kilometri, iar în urma acestor reevaluări vom parcurge 950.000 km”, a declarat Sorin Ţuţuianu, pentru „Cuget liber”.





Referitor la această situaţie, purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanţa, Ionela Bărboi, a declarat că decizia reducerii numărului autobuzelor în anumite intervale orare s-a luat pentru optimizarea și rentabilizarea programului de transport în comun. „În urma unei analize, s-a sesizat că pe anumite linii, în anumite intervale orare, numărul călătorilor era foarte mic și nu era rentabil din punctul de vedere al cheltuielilor, motiv pentru care a fost mărit intervalul orar de așteptare. La orele de vârf sau pe liniile pe care este un flux permanent de călători, indiferent de oră, numărul autobuzelor a rămas neschimbat”, a precizat aceasta.





Decizia de a reduce numărul de autobuze nu este deloc pe placul constănţenilor care depind de mijloacele de transport în comun. „De multe ori, mi s-a întâmplat să întârzii la muncă, în condiţii normale de trafic. Cel puţin la primele ore ale dimineţii este nebunie în staţiile de autobuz. Oamenii sunt grăbiţi, vor să ajungă la muncă, să îşi ducă, în jur de ora 8:00, copiii, la şcoală, grădiniţă (asta în timpul anului şcolar). De cele mai multe ori, aceste staţii sunt pline de mame cu copii de mână, de pensionari grăbiţi să ajungă cât mai devreme la supermarket, până nu se încălzeşte prea tare afară, de oameni, în general. Iar când, în cele din urmă, reuşeşti să urci, constaţi că în autobuz nu ai loc să arunci un ac. Ce vom face dacă de săptămâna viitoare vor fi şi mai puţine pe traseu? Stăm o oră în stație, stăm unii peste alţii, ca sardelele?”, ne-a sesizat problema Virginia P.