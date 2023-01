Majorare cu 10% a pensiilor. Ce categorii de vârstnici vor primi bani în plus de la stat

De aceste majorări vor beneficia peste 200.000 de români cu pensii peste 4.000 lei, care au scos bani din buzunar pentru contribuțiile la sănătate, deși Curtea Constituțională a României (CCR) a precizat că nu trebuie să plătească.În judeţul Constanţa vor beneficia de aceşti bani 8.866 persoane. „Ne referim, în principal, la hotărârea Curții Constituționale nr. 650 din data de 28 decembrie 2022 care spune foarte clar că pensionarii cu pensii mai mari de 4.000 de lei nu mai sunt supuși acestei impozitări, respectiv a acestei contribuții de asigurări sociale de sănătate în procent de 10%. Noi am început, deja, tipărirea și reușim ca săptămâna aceasta să finalizăm acest proces de tipărire. Aceste taloane de pensii vor merge la Compania Națională de Poștă pentru a fi distribuite în teritoriu, astfel încât, exact cu data de 1 februarie, să le fie acordate pensiile. Deci, începând cu luna februarie, pensionarilor nu li se va mai reține contribuție de asigurări sociale de sănătate”, a precizat acesta.Potrivit președintelui CNPP, acele persoane care au pensia de peste 4.000 de lei vor primi și 10% din valoarea celor patru zile din decembrie, de după adoptarea hotărârii. Ca urmare, sumele vor intra odată cu pensia pentru luna ianuarie, respectiv în luna februarie.Pentru perioada 1 ianuarie 2022 - 28 decembrie 2022 se așteaptă a fi reglementată modalitatea de restituire a banilor de către Parlament. Deocamdată, se lucrează la modalitatea de restituire a acestei contribuții la asigurări sociale de sănătate, astfel încât în momentul în care decizia va fi publicată în Monitorul Oficial, va fi şi pusă în aplicare, a mai spus Daniel Baciu.Aşadar, constănţenii care se încadrează în condiţiile menţionate, vor primi, curând, mai mulţi bani, motiv de bucurie pentru ei. „Am contribuit destul, până acum, la stat cu plata sănătăţii şi nu am înţeles niciodată de ce mai trebuie să dăm banii respectivi, din moment ce am contribuit o viaţă întreagă, cât am fost salariaţi. În sfârşit, ni se restituie nişte bani ce ni se cuvin. Este o decizie foarte bună”, ne-a declarat Ionel V. În aceeaşi situaţie se află mulţi vârstnici, toţi bucuroşi că îşi vor recupera banii de la stat.