Ministrul Muncii: Chiar de azi vor fi virate pensiile mărite, către seniorii României

„Nu vorbim de întârziere. Din 2018, de când s-a schimbat calendarul de plată, în datele de 1 și 15 ale lunii, în fiecare an, explicăm același lucru: s-au făcut primele operațiuni, mâine (n.r. azi) vom face primele plăți către Poșta Română astfel încât chiar de mâine (n.r. azi) să fie virate pensiile către seniorii României”, a precizat, la Realitatea Plus, Marius Budăi.







Recent, Budăi a explicat că plățile vor fi efectuate de către Ministerul Muncii din data de 3 ianuarie, iar până la 15-17 ianuarie vor fi plătite toate pensiile, scrie bugetul.ro







„După cum bine ştiţi se închide anul bugetar pentru decembrie pe 3 – 4 ianuarie 2023, atunci sunt deschise conturile şi sunt făcute plăţile aferente”, a declarat ministrul Muncii, conform România TV.



„Cetățenii trebuie să știe că, în fiecare an, discutăm despre acest aspect și anume că începe anul bugetar și durează o zi-două, până când se deschid conturile, până se alimentează, după care imediat facem virarea sumelor către Poșta Română și cu siguranță se va lucra și în week-end și se va încerca până în 15-17 ianuarie să putem achita toate pensiile și toate măsurile, ca banii să ajungă la cetățeni. Mobilizare există. Sunt măsuri de sprijin pe care le-am decis în coaliție, care susține actualul Guvern, inclusiv ridicarea pragului valoric până la care se alocă aceste vouchere de alimente în valoare de 250 de lei, o dată la două luni. Va continua pe tot parcursul anului 2023, începând din luna februarie. Pragul s-a ridicat de la 1.500 la 1.700 de lei. După cum ați văzut și în acest an am avut măsuri de sprijin până la concurența valorii de 2.000 de lei venituri. Vă reamintesc faptul că valoarea punctului de pensie va fi de 1.785 de lei începând cu 1 ianuarie 2023, iar ajutorul, plătibil în două tranșe, este de 1.000 de lei pentru pensiile sub 1.500 de lei, de 800 de lei pentru cele cuprinse între 1.501 lei și 2.000 de lei și de 600 de lei pentru cele între 2.001 lei și 3.000 lei”, a mai precizat Marius Budăi.





Marius Budăi a explicat că noile pensii mărite vor fi virate chiar de azi către seniorii României.