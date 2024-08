Pensionarii constănțeni, nevoiți să revină pe piața muncii din cauza veniturilor mici. "Nu se poate trăi!"

Pentru mulți seniori, pensionarea ar trebui să reprezinte o perioadă de răgaz și relaxare, un timp dedicat familiei și odihnei. Cu toate acestea, pentru o mare parte dintre ei, pensionarea vine la pachet cu îngrijorări financiare.











Prețurile la mâncare, medicamente și chirii au crescut semnificativ în ultimii ani, iar din această cauză, mulți pensionari simt nevoia să se întoarcă pe piața muncii. Unii fac acest lucru pentru a suplimenta veniturile, alții pentru a-și păstra activitatea fizică și mentală. În multe cazuri aceștia își găsesc de muncă în sectorul serviciilor, în agricultură sau treburi pe lângă casa omului.



„Am muncit o viață întreagă pe unde am putut. La alimentară, la magazine de haine, în piețe. Am muncit peste tot pentru a-mi putea crește copiii. Pensia mea este una mică, poate cea mai mică, tocmai de aceea nu pot rămâne doar cu atât. După ce m-am pensionat am decis că este nevoie de mai mulți bani și am ales să merg să muncesc pe unde pot, cum pot. Nu se poate trăi așa. În prezent merg la o doamnă acasă, unde îi spăl și calc rufele, dau cu mopul, șterg geamurile. Este un venit în plus și voi munci până când nu voi mai putea. Problemele mele de sănătate nu sunt atât de mari încât să mă oprească din a mai munci. Copiii mei vor să mă ajute mereu cu bani, dar nu îi las, vreau să fiu independentă”, a declarat Violeta M., pensionară din Constanța.



Impactul psihologic și social





Pe lângă beneficiile financiare evidente, munca după pensionare aduce avantaje psihologice și fizice. În loc să se izoleze, mulți pensionari reușesc să rămână activi social și să facă mai multă mișcare.





”Eu și soțul meu suntem pensionari și am ales să mai facem un bănuț în plus. Eu sunt femeie de serviciu într-o grădiniță, iar el este grădinar. Eu mă ocup cu tot ce înseamnă curățenie, atât în clase, cât și pe holurile grădiniței. Soțul are grijă de grădina unui bărbat care are o casă foarte mare. Ne ajută mult să fim activi pentru că în felul acesta ne menținem în formă și suntem sănătoși. Dacă am fi stat închiși în casă, nu ar fi fost bine. În plus, veniturile noastre au crescut în ultimele luni și încercăm să muncim cât mai mult timp, cât mai putem”, a declarat Mioara C., tot pensionară din Constanța.





Unii seniori se pensionează, iar apoi realizează că nu se descurcă cu banii pe care îi primesc, așa că decid să caute un loc de muncă de unde pot obține un venit în plus. Alții, cu toate că au trecut de vârsta de pensionare, aleg să rămână în domeniul în care au profesat.











„Eu sunt sudor de peste 40 de ani. De mic copil am învățat această meserie și de atunci nu am mai făcut altceva. Am căutat să mă perfecționez în fiecare zi și să fiu cel mai bun. În prezent continui să practic această meserie și să-i învăț și pe cei tineri. Nu mă văd stând pe bancă în parc toată bătrânețea. Am nevoie de activitate și de socializare”, a declarat pentru redactorii ziarului „Cuget Liber” Petrică M., senior. Un alt exemplu este cel al profesorilor care predau chiar și la 70 de ani în școlile din Constanța. Iubirea față de meseria pe care au practicat-o zeci de ani îi menține veșnic tineri.





Așadar, mulți pensionari din Constanța aleg să continue să muncească din cauza pensiilor insuficiente. Cu toate acestea, activitatea profesională îi ajută să rămână în formă, activi și implicați social.





Confruntați cu realitatea dură a pensiilor mici, tot mai mulți pensionari aleg să își continue activitatea profesională, fie în domeniul în care au activat anterior, fie în alte sectoare unde munca lor este apreciată.