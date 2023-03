Profesorul doctor Vlad Ciurea, multitudine de sfaturi simple pentru cei care se plâng de astenia de primăvară

"Astenia de primăvară există doar dacă ne gândim la ea. Înainte să asociem această tristeţe profundă pe care o simţim zilele acestea cu schimbarea vremii, ar fi bine să ne gândim la acţiunile noastre zilnice. Care de cele mai multe ori ne dezechilibrează în loc să ne ajute să facem faţă problemelor zilnice", spune medicul.







Profesorul Vlad Ciurea ne dă şi câteva ponturi pentru zile mai bune din punct de vedere mental.



"În primul rând că nu trebuie să ne gândim la astenie. Cuvântul trebuie să iasă, sunt anumite cuvinte pe care nu trebuie să le folosim. Dacă se poate, să nu folosim cuvântul boală. În loc de boală să zicem disfuncţionalitate de organ, să nu folosim cuvântul bătrâneţe. În Danemarca, unde am lucrat, se spune senior. Foarte multă lume se ascunde în spatele cuvântului astenie. Haideţi să o luăm invers: V-aţi odihnit aseară? Aţi fumat? Aţi stat la taclale? Aţi băut cafea după ora 18.00? Dacă în această perioadă de primăvară, care înseamnă o redeschidere a florilor, a sufletului, a iubirii, a naturii, eu mă plâng de astenie... În loc să deschid geamul să inspir aer curat. Nu există astenie, este doar în căpuşorul nostru format.



Fiziologic, organismul iese din hibernare şi începe să evolueze primăvară şi atunci să zicem că are o perioadă în care se adaptează mai greu. Noi trebuie să îl facem să se adapteze mai repede.



Treziţi-vă de dimineaţă, faceţi un duş rece, după unul cald, duşuri scoţiene, mâncaţi curat, fructe, legume româneşti, seara beţi un pahar de vin să puteţi dormi liniştiţi, gândiţi numai pozitiv şi veţi ieşi din această astenie.



Toate lucrurile acestea simple... Toate seminţele au vitamina C. Nici nu trebuie să ne gândim la astenie", a declarat prof. dr. Vlad Ciurea.