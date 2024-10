Proiectul "Stop Depresia" va fi pus în aplicare la Constanţa. Câţi bani vor primi constănţenii pentru şedinţe de terapie

La evenimentul organizat de PSD Municipiul Constanța pentru a marca această victorie și pentru a trage un semnal de alarmă asupra pericolului reprezentat de depresie, au participat personalități importante din administrația locală și specialiști în sănătate mentală. Printre aceștia s-au numărat: Cristina Dumitrache (deputat PSD), Costin Răsăuţeanu (lider grup consilieri locali PSD), Claudia Dobre (consilier local PSD), Darie Fănica (psiholog) şi Rodica Radu (psiholog).

Proiectul „Stop Depresia” va oferi constănțenilor afectați de depresie sprijin financiar în valoare de 3.000 de lei/persoană pentru ședinte de terapie psihologică, necesare depășirii acestei afecțiuni. Această inițiativă, aprobată și susținută de PSD Constanța, va aduce un ajutor concret pentru cei care au nevoie de sprijin în lupta cu această boală.



Evenimentul a strâns peste 100 de participanți de toate vârstele, printre care numeroși tineri, dornici să sprijine și să se implice activ în demararea acestui proiect vital. Participanții, printre care și psihologi, au venit să susțină inițiativa „Stop Depresia”, reflectând interesul crescut și importanța acestui proiect pentru comunitatea constănțeană. Sala s-a dovedit a fi neîncăpătoare, ceea ce subliniază nevoia acută de sprijin și soluții concrete pentru tratarea depresiei în rândul constănțenilor.



Depresia este o problemă gravă la nivel global, afectând 280 de milioane de oameni, iar în România, 1 din 10 români se confruntă cu simptome depresive majore. Acest proiect aduce o speranță pentru constănțenii care au suferit în tăcere prea mult timp.



PSD Constanța va continua să lucreze pentru a aduce soluții reale și sprijin pentru toți concetățenii săi.











"Astăzi este ziua mondială a sănătății mintale o zi foarte importantă și cred ca dacă într-adevăr îți dorești să faci politică pentru oameni mai ales ca partid de stânga obligatoriu trebuie să gândești politici și proiecte pentru a veni sprijinul celor care au nevoie! Aproape un an de zile am insistat ca acest proiect să fie aprobat în cadrul consiliului local. Am reușit să-l aprobun după lungi negocieri. După ce l-am aprobat, prefectul PNL a atacat în instanță acest program ca fiind ilegal. Am primit o veste extraordinar de bună - am câștigat în instanță lupta cu prefectul Liberal, cu prefectul PNL! Am câștigat definitiv iar proiectul STOP DEPRESIA se poate implementa. Sentința obligă executivul, Primăria, să implementeze proiectul, să dea această finanțare de 3000 de lei pentru persoanele care suferă de depresie", a declarat Costin Răsăuţeanu.







"Depresia este 1 boală parșivă în primul rând! Emoțiile pe care le trăim și câteodată ne copleșesc! Fără să avem ajutor, fără să întindă acea mână de ajutor un specialist, este de foarte multe ori, nu greu, imposibil să depășim acele momente singuri. De aceea, prin această acțiune astăzi, în primul rând tragem un semnal de alarmă! Vrem să se știe că acest ajutor există, că nu trebuie să ne fie rușine, teamă, nu trebuie să ne gândim că o să treacă de la sine, nu trebuie să ne lăsăm prietenii, membri familiei, cunoștințele, să treacă prin astfel de momente fără să-i încurajăm să meargă către un specialist", a precizat Cristina Dumitrache.

