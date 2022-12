Sărăcia i-a scos în stradă pe angajaţii din Educaţie! "Avem buzunarele goale şi copii de crescut"

În plus, sindicaliştii au spus că această acțiune face parte din seria protestelor care au fost demarate în întreaga țară și care vor continua și în zilele următoare. Principalele nemulțumiri ale personalului nedidactic se referă la neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii nr.153/2017, în condițiile în care veniturile nete ale acestei categorii de salariați sunt cuprinse între 1.700 şi 2.200 lei, dar şi neacordarea sporului pentru condiții de muncă, neplata orelor suplimentare efectuate peste programul de lucru. La acestea se adaugă inexistența normativelor de personal, nedecontarea navetei, neaplicarea unei indexări salariale care să acopere rata inflației, ceea ce va conduce la o scădere dramatică a puterii de cumpărare.











Potrivit liderului Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar (SLSIP) Constanţa, Mitică Iosif, aceste acţiuni sunt absolut necesare, pentru îndreptarea situaţiei financiare a personalului nedidactic din sistemul de învăţământ preuniversitar. „În acelaşi timp, s-a adus în discuţie şi salarizarea personalului didactic de predare şi a personalului didactic auxiliar şi, mai presus de toate, am fost prezenţi aici şi am protestat pentru această ruşine naţională care se numeşte alocarea pentru învăţământ, din bugetul de stat pentru anul 2023, a numai 3,1% din PIB. Să aloci numai acest procent este mai mult decât ruşinos. În principal, acestea au fost motivele pentru care am protestat. Încercăm să obţinem sprijin pentru a îndrepta situaţia tuturor categoriilor de salariaţi din învăţământul preuniversitar românesc. Am dori o mărire de salariu cel puţin pentru această categorie de salariaţi, pentru că sunt cei mai vitregiţi de soartă. Ei au salariile extrem de mici. La momentul actual, personalul nedidactic este încadrat la nivelul salariului minim garantat, de 2.550 de lei brut, ceea ce înseamnă că aceşti oameni primesc în fiecare lună, în mână, în jur de 1.600 de lei. Sunt familii care au în întreținere câte un copil sau doi și le este, practic, imposibil, să supraviețuiască cu acești bani. Unii au rate la bancă, chirii de plătit, copii la școală și, dacă ținem cont și de faptul că în ultimii doi ani inflația a luat-o razna, este clar că trebuie să facem ceva pentru ei. De asemenea, dorim să creștem și veniturile colegilor noștri din categoria de personal auxiliar. Ne gândim și am discutat și pentru cei care ocupă funcțiile de directori, care înseamnă o mare responsabilitate și au, și ei, nevoie de un stimulent financiar pe măsură, dar înainte de orice, astăzi, am fost prezenți la Bucureşti pentru personalul nedidactic, pentru bugetul care urmează a fi alocat învățământului. În ceea ce privește personalul didactic, ne interesează foarte mult situația debutanților, care, și ei, au salarii foarte mici”, a declarat preşedintele SLSIP Constanţa, pentru „Cuget Liber”.











Totodată, nu trebuie uitat că unii tineri trăiesc la limita subzistenței, în condițiile în care salariul net al unui profesor debutant este de aproximativ 2.600 de lei. Mai mult decât atât, creșterea galopantă a prețurilor, a cheltuielilor cu utilitățile și nu numai, a inflației din ultimul an, a adâncit gradul de sărăcie a acestora.





Zgribuliţi de frig, dar cu speranţă în suflet - aşa s-au prezentat ieri în capitala ţării sindicaliştii constănţeni, care s-au alăturat celorlalţi aproximativ 600 de protestatari din întreaga ţară. Aceştia sunt nemulţumiţi de veniturile mici pe care le încasează, plângându-se că se descurcă cu greu din actualele salarii şi că nu vor pensii speciale, ci doar salarii normale.