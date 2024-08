Trucurile turiștilor pentru a reduce costurile la mare! "Am venit cu roșii și salam în lada frigorifică"

Litoralul românesc se bucură de un aflux impresionant de turiști anul acesta. Ne aflăm în vârf de sezon, iar plajele sunt pline de oameni veniți în concediu să se relaxeze și să se bucure de mare.





De asemenea, ne apropiem cu pași repezi de 15 august, zi de sărbătoare în care toți constănțenii și turiștii se vor bucura de spectacolele oferite de Forțele Navale Române pe faleza Cazinoului din Constanța. Însă, până atunci, plajele rămân principala atracție pentru cei dornici de relaxare, mai ales că vremea se anunță una perfectă.





În sudul litoralului, aglomerația atinge cote maxime, turiștii fiind nevoiți să își întindă prosoapele chiar în buza apei pentru a găsi un loc liber. Șezlongurile sunt ocupate aproape în totalitate, în ciuda prețurilor piperate practicate în anumite zone.



La ce metode recurg turiștii pentru a economisi?





Pe lângă tariful plătit pentru șezlonguri, care începe de la 25 de lei pe zi și poate depăși 50 de lei în nordul Constanței, turiștii cheltuiesc sume considerabile și la beach-baruri. Aici, prețurile pentru băuturi sunt semnificativ mai ridicate decât în magazine.



„Cea mai cumpărată băutură este clar berea, apoi cafeaua rece sau frappe-ul, dar și sucurile. O bere la pahar este 15 lei, iar un frappe este 20 de lei”, a declarat pentru redactorii „Cuget Liber” Mario S., barman pe o plajă din Constanța.





Pentru a face față cheltuielilor mari din vacanță, mulți turiști recurg la soluții ingenioase pentru a economisi bani. Aceștia aleg să evite șezlongurile și să vină cu cearceaful de acasă, cum este și cazul unei familii din Călărași, venită în vacanță la mare.



„Noi suntem cinci persoane, ar trebui să plătesc un șezlong pentru fiecare, ceea ce m-ar ajunge foarte mult. Copiii cer mâncare, suc, trebuie să le cumpăr și pe acelea. O felie de pizza este 15 lei, destul de mult, dar asta este. Am venit cu cearceaful de acasă, stăm mai departe de apă, dar economisesc o sumă bună de bani”, a declarat Mihai D., turist.





Alții aleg să vină cu lăzile frigorifice pline de gustări și băuturi, evitând astfel prețurile ridicate de la beach-baruri.



„Am venit cu două lăzi frigorifice, într-una avem băuturi, bere, cafea, doze de suc, iar în cealaltă avem de mâncare. Sandvișuri, fructe, dulciuri și multe altele. E mult mai simplu să venim cu toate aceste lucruri de acasă pentru că nu mai cheltuim bani la bar. Într-o zi am cheltuit 200 de lei doar pe băuturi, ne-am gândit mai bine și am ajuns la concluzia că o ladă frigorifică este mai mult decât perfectă. Ieri, de exemplu, am venit cu roșii și salam în lada frigorifică”, a declarat Alina V., turistă venită din București.







Aceste strategii arată cum turiștii reușesc să se adapteze la costurile ridicate ale vacanței pe litoralul românesc, fără a renunța la bucuria concediului. Fie că își aduc propriile provizii sau găsesc alternative la cheltuielile pe șezlonguri, fiecare soluție le permite să se bucure de mare și soare fără a simți presiunea financiară.