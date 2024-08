Turiștii agresivi, motivul pentru care tinerii nu mai vor să fie salvamari! "Când era steagul roșu, era un Iad"

Cu toate că salvamarii sunt extrem de necesari, ei se confruntă cu multiple provocări. O mare parte din dificultatea acestei meserii vine din condițiile meteo imprevizibile și din comportamentul turiștilor. În ciuda semnalizării clare prin arborarea steagului roșu, care indică faptul că înotul este interzis, mulți turiști aleg să ignore aceste avertismente. Aceștia se aventurează în apă, punându-și viața în pericol și, implicit, pe cea a salvamarilor.





În zilele în care steagul roșu este arborat, se pot isca conflicte între salvamari și turiști. Supărarea lor, atunci când sunt opriți să între în apă, creează o atmosferă tensionată și stresantă pentru salvamari, care uneori sunt abuzați verbal și, în cazuri extreme, chiar fizic. Nici intervenția polițiștilor nu îi oprește și nici măcar nu îi sperie.







„Turiștii ne puneau și nouă viața în pericol”





Din păcate, această presiune constantă, combinată cu lipsa de respect din partea unor turiști, îi determină pe mulți dintre tinerii salvamari să renunțe la această meserie. Ei nu se confruntă doar cu provocările inerente meseriei, ci și cu lipsa de recunoaștere și apreciere din partea celor pe care îi protejează. Radu O. a fost salvamar anul trecut, în Mamaia. Experiența sa nu a fost una tocmai plăcută, tocmai din cauza situațiilor dificile în care s-a aflat. El a declarat, pentru redactorii ziarului „Cuget Liber”, de unde vine experiența sa ca salvamar, dar a mărturisit și motivele pentru care nu s-ar mai întoarce la această meserie.





„Auzisem de la niște prieteni că se recrutează salvamari, mi s-a părut interesant și am zis să încerc. Ca să mă pot angaja, am făcut un curs de salvamar ce cuprindea înotul, scosul unei persoane din apă și prim ajutorul. Era destul de riscant. Turiștii ne puneau și nouă viața în pericol, dacă nu ne ascultau. Dacă era o zi obișnuită cu apa limpede și era doar steagul de prezență arborat, în general ne înțelegeam cu oamenii, vorbeam, povesteam, le explicam lucruri dacă aveau întrebări. Când erau zile cu valuri, curenți și era arborat steagul roșu, era un Iad. Nu te înțelegeai cu ei, te duceai să îl scoți pe unul dintr-o parte, intrau alții pe altă parte. Și în zilele obișnuite, când voiam să îi scoatem din apă pentru că treceau de geamandură, ne spuneau că ei sunt înotători, că au fost salvamari și să îi lăsăm în pace”, a declarat Radu O.





Chiar și cu polițiștii pe plajă, unii turiști refuză să asculte, iar inconștiența poate atinge cote maxime. „Când era steagul roșu arborat și chemam polițiștii pentru că nu ne puteam înțelege cu turiștii, se certau și cu ei. Și noi ne certam cu ei, unii chiar voiau să sară la bătaie. Am fost apreciați, dar și desconsiderați. Anul trecut, când au murit trei persoane în zona pasarelei din Mamaia, eu îi atenționam pe toți ceilalți să nu intre în apă, iar ei, cu oamenii care erau resuscitați sub ochii lor, tot intrau. Am ales să renunț la această meserie pentru că este foarte riscant și nu am mai vrut să fiu bătaia de joc a nimănui. Am tot respectul pentru salvamarii care practică această meserie de ani buni, aceștia sunt adevărații eroi”, a încheiat tânărul.



Așadar, este vital ca turiștii să înțeleagă importanța respectării regulilor de siguranță și să colaboreze cu salvamarii, nu doar pentru a preveni accidentele, ci și pentru a crea un mediu de respect reciproc.





Această meserie necesită pregătire fizică și psihologică intensă, capacitatea de a lua decizii rapide sub presiune, dar și o empatie profundă pentru cei aflați în pericol.