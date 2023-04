Uleiul esențial de trandafir sălbatic ajută la regenerarea pielii

Foarte multe persoane folosesc în ziua de azi uleiul esențial de trandafir sălbatic, ca adjuvant pentru îngrijirea pielii. Deși este folosit în scopuri ornamentale, trandafirul sălbatic are aplicații aromatice și farmacologice. Uleiul obținut din tulpină este apreciat pentru beneficiile sale cosmetice si medicinale, fiind adesea folosit pentru a promova vindecarea rănilor, a minimiza aspectul ridurilor și pentru a proteja pielea. Totodată, în medicina tradițională, uleiul esențial de trandafir sălbatic este un adjuvant pentru afecțiunile musculare și articulare. În plus, este apreciat pentru capacitatea sa de a reduce stările inflamatorii. În acest sens, un studiu a raportat că extractele de Cistus ladaniferus au prezentat potențial analgezic și antiinflamator. Deși sunt necesare mai multe dovezi, acest ulei poate fi folosit local ca remediu pentru afecțiuni minore.Aplicarea uleiului esențial de trandafir sălbatic nu va îndepărta, însă, cicatricile peste noapte, dar poate fi considerat un supliment pentru a promova ameliorarea rănilor minore. În primul rând, acționează ca un antimicrobian, ceea ce reduce riscul de infecții. În al doilea rând, așa cum se detaliază studiile de specialitate, compușii săi antioxidanți promovează regenerarea și vindecarea pielii. De asemenea, o mare varietate de produse cosmetice pentru îngrijirea feței folosesc uleiul esențial de trandafir sălbatic. Motivul? Conținutul său ridicat de compuși polifenolici are funcții multiple de protecție și regenerare. În plus, aceste substanțe cu acțiune antioxidantă atenuează impactul stresului oxidativ, unul dintre principalii factori de risc pentru îmbătrânirea prematură.