Unii livratori străini, considerați un real pericol pe străzile Constanței. "Nu se asigură, circulă haotic"

Deși mulți dintre ei dețin permis de conducere, acest lucru nu înseamnă întotdeauna o siguranță rutieră. Au fost observate adesea comportamente haotice în trafic din partea lor, ceea ce poate fi explicat, în mare parte, prin lipsa de familiaritate cu regulile și obiceiurile de circulație locale, dar și prin presiunea timpului pe care o resimt pentru a efectua livrările rapid.



Un aspect îngrijorător îl reprezintă utilizarea frecventă a telefoanelor mobile. Necunoscând străzile, aceștia urmăresc hărțile și aplicațiile de navigare de pe telefoane, ceea ce le distrage atenția de la drum și trafic. Acest fapt a contribuit la creșterea numărului de accidente. Doar vara aceasta, pe străzile din Constanța s-au înregistrat cel puțin trei incidente rutiere în care au fost implicați livratori străini.







Ce spun șoferii constănțeni





Șoferii din Constanța sunt împărțiți în două categorii când vine vorba de livratorii străini. Pe de o parte, sunt cei care nu au avut incidente cu aceștia, dar observă frecvent modul dezordonat în care se deplasează.





„Nu am avut incidente nefericite cu ei, însă îi observ tot timpul în trafic și recunosc că nu prea sunt atenți deloc la ceilalți participanți. Nu se asigură și stau numai cu ochii în telefon. Unii dintre ei am observat că au și căștile de ascultat muzică în urechi. Lumea îi claxonează și ei nu aud. Consider că ar trebui să îi înțelegem și să avem grijă noi la ei. Aceștia nu cunosc străzile noastre, nu cunosc traficul și pot deveni periculoși. Așa că trebuie să învățăm să îi evităm”, a declarat pentru redactorii ziarului „Cuget Liber” Sandu L., conducător auto.



De cealaltă parte, unii șoferi sunt de părere că livratorii străini ar trebui să circule doar pe biciclete, pe pistele dedicate, nu pe șosea. Aceștia îi consideră un pericol real pentru siguranța traficului și cred că ar trebui instruiți corespunzător de către angajatori.





„Nu se asigură, circulă haotic. Cei care îi angajează să îi învețe să și circule. Nu am nimic cu nimeni, însă sunt un real pericol. Conduc acele scutere cu viteză, intră în depășiri, dar mai ales uită să se mai și asigure. Nu e de mirare că au fost accidentați câțiva. Consider că ar trebui să fie lăsați să circule doar pe bicicletă, pe pistele special făcute. Așa stăm și noi, șoferii, liniștiți, dar și ceilalți. Nu numai eu sunt de această părere, ci și alți șoferi din Constanța care s-au întâlnit cu ei pe șosele”, a declarat un alt șofer.





Livratorii, de cele mai multe ori, își doresc doar să livreze mâncarea în timp util, așa că atenția lor la trafic nu mai este atât de sporită. Mulți șoferi recunosc că preferă să fie atenți la ei și să îi evite pe cât de mult posibil, tocmai pentru a nu exista accidente. Pe scutere sau biciclete, acești oameni muncesc până la 12 ore pe zi, asigurându-se că locuitorii orașului primesc mâncare caldă. Nu toți livratorii străini sunt un pericol, o bună parte dintre ei respectă cu strictețe regulile de circulație.





În ultimii ani, marile companii de livrări din România, inclusiv cele care activează în orașe mari precum Constanța, au fost nevoite să aducă forță de muncă din țări precum Etiopia, Sri Lanka, Pakistan sau Bangladesh, pentru a acoperi lipsa acută de personal. Pe străzile Constanței am putut observa cum numărul livratorilor străini s-a înmulțit, aceștia circulând cu scuterul, bicicleta sau mopedul.