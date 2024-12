Baschetbalistele de la CSM Constanţa, în faţa unui super meci în EuroCup Women

Echipa feminină de baschet a Clubului Sportiv Municipal Constanţa urmează să susţină un nou meci important în cupele europene, mai exact în EuroCup Women. Joi, 12 decembrie, de la ora 19:00, Sala Sporturilor va fi gazda unui nou meci de top european.La Constanța vine Villeneuve d'Ascq LM, echipă ajunsă în EuroCup Women tocmai din competiția supremă continentală, EuroLeague Women.CSM Constanța se află la cel mai bun sezon din istoria baschetului feminin al orașului nostru, aflată pe locul întâi în campionatul intern, calificată în Final 4 Cupa României și în Playoff-ul EuroCup Women. Gruparea franceză are un început de sezon greu pe plan intern, acolo unde are două victorii în nouă etape în timp ce CSM Constanța este singura echipă neînvinsă a României în acest moment, după șase etape, ultimul meci fiind o victorie în compania celeilalte echipe românești, eliminată din EuroCup Women, Sepsi Sfântu Gheorghe.Chiar dacă cele două campionate, cel francez și cel din România, nu au termen de comparație, formația noastră își dorește o nouă evoluție bună pe teren propriu, în fața propriilor fani și, de ce nu, o victorie pentru Constanța. Intrarea la meci este liberă.Aşadar, Constanţa va fierbe înaintea acestui meci de calibru european. Partidele din cupele europene au o altă savoare, iar publicul constănţean este un fin cunoscător al sportului.Baschetul feminin a înviat la Constanţa odată cu apariţia Clubului Sportiv Municipal.În această perioadă clubul de la malul mării nu stă foarte bine din punct de vedere financiar, mai mulţi sportivi fiind neplătiţi de luni bune, însă conducerea clubului speră că aceste probleme se vor rezolva.Chiar şi în aceste condiţii, fetele de la baschet au arătat tărie de caracter şi în ultimul meci din campionat au surclasat formaţia Sepsi Sfîntu Gheorghe, o echipă de renume din România.Partida cu echipa din Franţa de joi poate fi una care să le motiveze pe constănţence. În astfel de momente nu contează cu ce probleme se confruntă echipa, contează doar dorinţa de victorie şi ambiţia jucătoarelor care intră pe teren.CFSM Constanţa are toate şansele să facă un meci mare împotriva franţuzoaicelor mai ales că Sala Sporturilor „Simona Amânar” va fi plină ochi. Suporterii echipei de la malul mării au făcut întotdeauna o atmosferă electrizantă şi fiecare echipă străină care a jucat la Constanţa a avut probleme din acest punct de vedere.Rămâne de văzut dacă joi atmosfera se va repeta, iar fetele antrenate de Alexandru Olteanu vor obţine victoria mult dorită.