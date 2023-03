Clubul Sportiv Medgidia, rezultate incredibile în week-end-ul trecut

A fost un week-end incredibil pentru sportivii de la Clubul Sportiv Medgidia. Alin Mihai Savloschi a participat la Campionatul Naţional de Atletism Under 20 şi a făcut-o cu brio. Sportivul din Medgidia a câştigat medalia de bronz la proba de 3000 de metri după ce acesta, cu o seară înainte, a acuzat febră şi nevralgii puternice.Secţia de Kempo a celor de la CS Medgidia a participat în weekendul trecut la Campionatul Naţional de Semi-Kempo, care a avut loc în Sala „Apollo” din Bucureşti.Copiii coordonaţi de antrenorul Ionel Crînguş, cel care deţine centura neagră 4 Dan Kempo, au obţinut rezultate excelente. În total, sportivii medgidieni au strâns două medalii de aur, trei medalii de argint, o medalie de bronz şi patru locuri cinci.Fetele de la mini volei au disputat pe teren propriu un meci amical împotriva echipei ACS Flamingo Volleybal Club. Micuţele de pe malul canalului au câştigat cu scorul de 3-0 la seturi. A fost un test de bun augur pentru echipa antrenată de Nicoleta Cangea, jocul fiind presărat cu multe faze frumoase la fileu. Junioarele de la volei nu au fost în forma lor cea mai bună, astfel că au fost nevoite să cedeze pe terenul celor de la CSM Focşani cu scorul de 0-3.Echipa de handbal băieţi, categoria juniori, a avut parte de un meci intens împotriva formaţiei CSS Târgovişte. După un joc în care au etalat multă siguranţă pe semicerc aceştia s-au impus cu scorul de 46-36.„Am avut un meci bun și ne-am îndeplinit obiectivul de pe care l-am avut şi în care am crezut. Am reușit să câștigăm la o diferență considerabilă. Fiecare gol contează, iar noi acest lucru ne dorim. Să ne îmbunătățim mereu jocul”, a spus Ionuț Deli-Iorga, antrenorul CS Medgidia, după fluierul final.Formaţia din Medgidia se află la Turneul Semifinal, în grupa a doua valoare, alături de CS Dinamo, CSM Constanţa, CSM Bucureşti, CSS Focşani şi CS Orăşenesc Mizil.Echipa de fotbal a celor de la CS Medgidia a disputat în weekend ultimul meci amical înainte de startul returului din Liga a Patra. Băieţii lui Gelu Hampu au primit vizita formaţiei CS Peştera pe care au învins-o cu scorul de 6-1. A fost meciul lui Rică Encică, cel care a făcut un joc de senzaţie şi a înscris nu mai puţin de patru goluri.Daniel Dogaru şi George Mitroi au punctat şi ei câte o dată pentru Medgidia, aducând astfel victoria formaţiei pe care o reprezintă.Echipa din Medgidia a beneficiat de tot ajutorul primăriei şi a administraţiei locale pentru organizarea acestui meci. Campionatul de fotbal va reîncepe pe data da 11 martie.