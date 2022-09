"Constanţa este o pepinieră a loturilor naţionale, creştem copiii în spiritul fair-play-ului!"

Campionatul Mondial de lupte pe plajă, organizat impecabil pe plaja Modern din Constanţa, s-a încheiat, însă ecourile sunt departe de a se stinge. Despre succesul sportivilor români, despre votul de încredere acordat de forurile internaţionale federaţiei de la Bucureşti şi despre perspectiva luptelor la mal de mare, am discutat cu preşedintele de onoare al Asociaţiei Judeţene de Lupte Constanţa, Gigi Pambuca, membru în Biroul Federal al Federaţiei Române de Lupte.- Dle. preşedinte de onoare, Campionatele Mondiale de lupte pe plajă s-au încheiat cu bine, la Constanţa. A fost un succes atât din punct de vedere sportiv, cât şi organizatoric. Care este reţeta acestui succes?- În primul rând, cititorii dumneavoastră trebuie să ştie că ne-am dorit foarte mult să aducem această competiţie de anvergură în România, la Constanţa, iar conducerea federaţiei a făcut mari eforturi în acest sens. Este o onoare şi un semn de încredere din partea federaţiei internaţionale, să ne încredinţeze dreptul de a organiza Campionatele Mondiale de lupte pe plajă.Vreau să mulţumesc şi pe această cale Primăriei Constanţa pentru suportul acordat la organizarea acestui eveniment de top. La Constanţa, s-a înţeles că sportul înseamnă educaţie, sănătate, contribuie la deprinderea unor calităţi, gen perseverenţă, de care tinerii vor avea ulterior nevoie în viaţă. A fost o muncă eficientă în echipă, iar rezultatele nu aveau cum să nu apară.- Sportivii români au cucerit o salbă impresionantă de medalii. Vă aşteptaţi la aceste rezultate?- Până să ajungem la medalii, vreau să vă spun că organizarea acestui Campionat Mondial la Constanţa a fost un lucru extraordinar nu numai din punct de vedere al performanţei sportive, ci şi pentru promovarea comunităţii locale în general şi a acestei nobile discipline sportive în special. De asemenea, a însemnat un omagiu adus marilor campioni ai luptelor constănţene, precum Constantin Alexandru, Ion Draica, Ştefan Negrişan sau Memet Ender, multipli medaliaţi olimpici, mondiali sau europeni.Prin cele 30 de medalii cucerite - cinci la seniori, nouă la U17, 13 la U20 şi trei la finala circuitului mondial World Series -, România a demonstrat că este o forţă a luptelor pe plajă. Ne aşteptam la aceste rezultate, pentru că s-a muncit mult şi bine!- Cum apreciaţi evoluţiile luptătorilor constănţeni?- Constanţa a contribuit din plin la acest succes, le avem sus pe podium pe Alexandra Voiculescu, Diana Voiculescu, de la CS Poseidon Limanu-2 Mai, pe Bianca Iancău, de la CS Victoria Cumpăna, pe Amalia Rătunzeanu, de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Ana Maria Pîrvu, Vlad Caraş, Denis Chirică sau Daniel Sandu. Chiar dacă unii dintre aceşti medaliaţi nu mai sunt legitimaţi la cluburi din Constanţa, nu trebuie uitat că ei s-au format, au crescut aici, sub comanda antrenorilor constănţeni. De altfel, centrul de lupte de la Constanţa este asemănat adeseori, în lumea noastră, a sportului pe saltea, cu Academia Hagi, care lansează generaţii şi generaţii de jucători foarte buni. Suntem o pepinieră pentru loturile naţionale ale României, activitatea noastră este bazată pe principii de fair-play, creştem copiii în spiritul corectitudinii.Îi felicit pe antrenorii din judeţul Constanţa, pentru tot ceea ce fac pentru sport, pentru comunitate. Rezultatele sunt oglinda muncii lor!- Stăm bine la capitolul performanţă, dar nu cumva rezultatele sportive au luat-o înaintea… infrastructurii?- Aşa este, aveţi dreptate, luptele constănţene suferă, la fel ca multe alte discipline sportive, la capitolul infrastructură. Sigur, ne-am dori o sală nouă, modernă, numai pentru lupte, să putem oferi condiţii civilizate, acesta fiind un deziderat mai vechi. Până vom ajunge să-l îndeplinim, noi, Federaţia Română de Lupte, îi vom sprijini întotdeauna pe cei mai buni şi, bineînţeles, vom fi alături de cei care doresc să practice acest sport.Îi îndrumăm pe copii spre şcoală şi spre sport în general, lupte în special. În acest sens, pe plan local, în colaborare cu primăriile din judeţ în care au existat cereri, vom deschide noi secţii de lupte. Mă bucur că, prezentând de fiecare dată proiectul nostru de înfiinţare a unei catedre în câte o comună sau sat din judeţ, primarii ne-au ascultat cu atenţie, iar în final au înfiinţat acea catedră foarte importantă pentru comunitatea locală.- Ne puteţi oferi un exemplu în acest sens?- Cred că cel mai bun exemplu este cel al comunei Cumpăna. După o serie de discuţii cu primarul Mariana Gâju, a fost înfiinţată secţia locală, iar noi am răsplătit-o cu această medalie mondială de argint, cucerită de Bianca Iancău. Şi sunt convins că vor mai urma şi altele!De asemenea, primarul din Limanu, Daniel Georgescu, a înţeles că luptele pot fi un excelent ambasador, iar acum Imnul României răsună în sălile lumii graţie performanţelor sportivilor care cresc cu mare grijă în sudul litoralului.Avem un centru foarte bun şi la 23 August, iar mai nou, la Constanţa, în cadrul CSM-ului, a fost creată o catedră de lupte. Mulţumim tuturor pentru sprijinul acordat luptelor şi promitem că performanţa nu va întârzia!- Mondialele de lupte pe plajă de la Constanţa s-au încheiat cu bine, urmează Mondialele de seniori de la Belgrad. Poate spera Constanţa la medalii?- Campionatele Mondiale de lupte se vor desfăşura, în perioada 10-18 septembrie, în capitala Serbiei, Belgrad. Voi merge personal la această competiţie, la care luptele constănţene vor fi reprezentate de Andreea Beatrice Ana, la categoria 55 kg, feminin, şi Răzvan Arnăutu, la categoria 63 kg, greco-romane.Sperăm să ne întoarcem acasă cu o medalie, cât mai strălucitoare. De la turneu vor lipsi sportivii din Rusia şi Belarus, care au interzis la competiţii după invazia rusă din Ucraina, iar acest lucru ar putea fi un avantaj pentru noi.Cu ocazia Mondialelor, tot la Belgrad, vor avea loc alegerile pentru Biroul Executiv al Federaţiei Internaţionale de Lupte (UWW), iar preşedintele Federaţiei Române de Lupte, Răzvan Pîrcălabu, va candida pentru un post de membru, iar apoi de vicepreşedinte. Sunt 19 candidaţi pe şapte locuri şi sperăm să fie bine. Îi ţinem pumnii şi îi urăm succes!Este foarte important ca România să stea, cum se spune, la „masa bogaţilor”, să aibă reprezentanţi în forurile în care se iau decizii, să primim prompt informaţii despre elementele de noutate care apar în lumea luptelor.Aţi văzut ce oaspeţi de seamă am avut la Constanţa: Nenad Lalovic, preşedinte Federaţiei Internaţionale de Lupte-UWW, Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Kit McConnell, director sportiv în cadrul Comitetului Olimpic Internaţional, Daniel Rey, director sportiv UWW, Pedro Miguel Dos Santos Silva, membru UWW, sau Onder Yaksi, director de protocol al UWW. Sunt numele grele, oameni care iau decizii şi care au venit special la Constanţa să vadă cum ne descurcăm. Şi au rămas impresionaţi de modul în care a decurs Mondialul!- Dle. preşedinte de onoare, mult succes în tot ceea ce vă propuneţi să faceţi pentru lupte româneşti!- Vă mulţumesc!Foto: Cuget Liber / Federaţia Română de Lupte