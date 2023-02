Constănţeanca Andreea Grecu, în Top 6 mondial. „Fiecare pilot de bob are secretul său!”

- Să revenim la competiţia de la Sigulda. Cum au stat lucrurile la bob două persoane?



- Aşa cum vă spuneam, am făcut echipă cu Teodora Vlad, împreună am ocupat locul al optulea. Echipajele Germaniei au fost cele mai rapide: Laura Nolte / Neele Schuten - aur, respectiv Kim Kalicki / Anabel Galander - argint. Americancele Kaillie Humphries şi Kayasha Love au venit pe trei, dar bătălia pentru podium a fost teribilă, diferenţele fiind de ordinul sutimilor.



- Ai prins Top 6 în clasamentul general al federaţiei internaţionale la bob dou[ persoane şi locul doi în clsamentul over all al Cupei Europei la monobob, un rezultat de excepţie, mai ales că, la finele Jocurilor Olimpice de la Beijing 2022, îţi anunţai retragerea din bob. Care e secretul reuşitei?



- Să ştiţi că nici la Europene, nici în etapele de Cupă Mondială, nu mă aşteptam să vin aşa sus. Într-adevăr, după Jocurile Olimpice de anul trecut, am spus că am terminat-o cu bobul, dar nu vreau să insist pe acel moment. Am revenit pentru că antrenorul meu a încercat de mai multe ori să mă convingă să nu renunţ, deşi trecuseră vreo trei luni de când am spus clar că nu vreau să mai fac, dar el m-a convins să mă reapuc. Chiar am găsit şi un sponsor care m-a susţinut financiar, apoi am vorbit cu cei de la federaţie, că aş vrea să revin, dar fără presiuni prea mari, adică fără obiective mari şi să fiu lăsată puţin mai liberă, fără să fiu băgată în cantonamente şi ţinută departe de viaţa socială.



Astfel, am primit mai multă libertate şi asta m-a ajutat în performanţă, pentru că am putut să echilibrez viaţa sportivă cu viaţa personală. M-am putut concentra mai bine şi se pare că aşa merg lucrurile la mine! - Să revenim la competiţia de la Sigulda. Cum au stat lucrurile la bob două persoane?- Aşa cum vă spuneam, am făcut echipă cu Teodora Vlad, împreună am ocupat locul al optulea. Echipajele Germaniei au fost cele mai rapide: Laura Nolte / Neele Schuten - aur, respectiv Kim Kalicki / Anabel Galander - argint. Americancele Kaillie Humphries şi Kayasha Love au venit pe trei, dar bătălia pentru podium a fost teribilă, diferenţele fiind de ordinul sutimilor.- Ai prins Top 6 în clasamentul general al federaţiei internaţionale la bob dou[ persoane şi locul doi în clsamentul over all al Cupei Europei la monobob, un rezultat de excepţie, mai ales că, la finele Jocurilor Olimpice de la Beijing 2022, îţi anunţai retragerea din bob. Care e secretul reuşitei?- Să ştiţi că nici la Europene, nici în etapele de Cupă Mondială, nu mă aşteptam să vin aşa sus. Într-adevăr, după Jocurile Olimpice de anul trecut, am spus că am terminat-o cu bobul, dar nu vreau să insist pe acel moment. Am revenit pentru că antrenorul meu a încercat de mai multe ori să mă convingă să nu renunţ, deşi trecuseră vreo trei luni de când am spus clar că nu vreau să mai fac, dar el m-a convins să mă reapuc. Chiar am găsit şi un sponsor care m-a susţinut financiar, apoi am vorbit cu cei de la federaţie, că aş vrea să revin, dar fără presiuni prea mari, adică fără obiective mari şi să fiu lăsată puţin mai liberă, fără să fiu băgată în cantonamente şi ţinută departe de viaţa socială.Astfel, am primit mai multă libertate şi asta m-a ajutat în performanţă, pentru că am putut să echilibrez viaţa sportivă cu viaţa personală. M-am putut concentra mai bine şi se pare că aşa merg lucrurile la mine!











- Dar cu banii, cum stai cu banii? Există recompensă pe măsura efortului depus?



- Acesta este un subiect mai delicat. Efortul depus? Să ştiţi că am concurat şi cu dureri, şi răcită, dar asta face parte din viaţa unui sportiv de performanţă. Am fost susţinută de club, atât cât a putut, federaţia ne-a suportat costurile cu deplasările, a mai venit şi susţinerea sponsorului. În bob, nu sunt banii din alte discipline, iar la un moment dat, trebuie să avem în vedere şi aspectul financiar, nu numai satisfacţia provocată de rezultatele sportive.



- Ai ajuns, prin multă muncă, printre cei mai buni piloţi ai lumii. Cum se face diferenţa la vârf, din materiale, din arta pilotajului? Va continua ascensiunea?



- Sunt mulţi piloţi excelenţi, la ora actuală, pentru că sunt ţări cu mare tradiţie în sporturile de iarnă: Germania, Elveţia, Austria, Statele Unite ale Americii, Canada, iar asiaticele au progresat enorm. Germanca Laura Nolte este astăzi cel mai bun pilot la monobob, dar mai sunt şi Kim Kalicki, tot din Germania, americanca Kaillie Humphries, australianca Breeana Walker, elveţianca Melanie Hasler etc.



Pe Kim Kalicki am reuşit însă să o înving la Europene, este o încurajare că, dacă întotdeauna munceşti foarte mult şi îţi propui să te apropii de medalii, este posibil, dar nu atunci când spun alţii, ci când simţi tu că reuşeşti.



În privinţa materialelor, şi mă refer la bob, la patine, la echipamentul nostru, nu cred că mai există diferenţe. Toate monoboburile sunt cumpărate de la aceeaşi companie din Germania, diferă numai patinele. Dar, de exemplu, Laura Nolte s-a dat cu aceleaşi patine cu care m-am dat şi eu. Antrenorul meu le-a cumpărat anul acesta, pentru că a aflat că sunt cele mai rapide.



Există, într-adevăr, diferenţele de pilotaj, cum găseşte fiecare trasa cea mai rapidă. Pe video nu se vede dacă bobul prinde sau nu viteză sau dacă s-au comis greşeli. Este o chestie de simţ al pilotului, iar în momentul în care pilotul reuşeşte să facă monobobul să prindă viteză pe punctele cheie, atunci ajunge cel mai repede în finish. E un secret pe care fiecare pilot îl are.



- Ai concurat pe toate pârtiile din Europa? Care crezi că este cea mai dificilă?



- Cred că cea din Altenberg are un grad mai sporit de dificultate, însă fiecare are specificul său şi trebuie să fii foarte atent, să eviţi răsturnările. Pârtia din St. Moritz este, la rândul său, una specială, în sensul că nu este naturală, în fiecare an se construieşte de la zero, astfel că sunt mici schimbări la fiecare ediţie. - Dar cu banii, cum stai cu banii? Există recompensă pe măsura efortului depus?- Acesta este un subiect mai delicat. Efortul depus? Să ştiţi că am concurat şi cu dureri, şi răcită, dar asta face parte din viaţa unui sportiv de performanţă. Am fost susţinută de club, atât cât a putut, federaţia ne-a suportat costurile cu deplasările, a mai venit şi susţinerea sponsorului. În bob, nu sunt banii din alte discipline, iar la un moment dat, trebuie să avem în vedere şi aspectul financiar, nu numai satisfacţia provocată de rezultatele sportive.- Ai ajuns, prin multă muncă, printre cei mai buni piloţi ai lumii. Cum se face diferenţa la vârf, din materiale, din arta pilotajului? Va continua ascensiunea?- Sunt mulţi piloţi excelenţi, la ora actuală, pentru că sunt ţări cu mare tradiţie în sporturile de iarnă: Germania, Elveţia, Austria, Statele Unite ale Americii, Canada, iar asiaticele au progresat enorm. Germanca Laura Nolte este astăzi cel mai bun pilot la monobob, dar mai sunt şi Kim Kalicki, tot din Germania, americanca Kaillie Humphries, australianca Breeana Walker, elveţianca Melanie Hasler etc.Pe Kim Kalicki am reuşit însă să o înving la Europene, este o încurajare că, dacă întotdeauna munceşti foarte mult şi îţi propui să te apropii de medalii, este posibil, dar nu atunci când spun alţii, ci când simţi tu că reuşeşti.În privinţa materialelor, şi mă refer la bob, la patine, la echipamentul nostru, nu cred că mai există diferenţe. Toate monoboburile sunt cumpărate de la aceeaşi companie din Germania, diferă numai patinele. Dar, de exemplu, Laura Nolte s-a dat cu aceleaşi patine cu care m-am dat şi eu. Antrenorul meu le-a cumpărat anul acesta, pentru că a aflat că sunt cele mai rapide.Există, într-adevăr, diferenţele de pilotaj, cum găseşte fiecare trasa cea mai rapidă. Pe video nu se vede dacă bobul prinde sau nu viteză sau dacă s-au comis greşeli. Este o chestie de simţ al pilotului, iar în momentul în care pilotul reuşeşte să facă monobobul să prindă viteză pe punctele cheie, atunci ajunge cel mai repede în finish. E un secret pe care fiecare pilot îl are.- Ai concurat pe toate pârtiile din Europa? Care crezi că este cea mai dificilă?- Cred că cea din Altenberg are un grad mai sporit de dificultate, însă fiecare are specificul său şi trebuie să fii foarte atent, să eviţi răsturnările. Pârtia din St. Moritz este, la rândul său, una specială, în sensul că nu este naturală, în fiecare an se construieşte de la zero, astfel că sunt mici schimbări la fiecare ediţie.











- Ştii că, la nivel local, a fost creat Clubul Sportiv Municipal Constanţa. Te-ar încânta să faci parte din această structură şi să punctezi pentru Constanţa în marile competiţii internaţionale?



- Aş accepta cu bucurie o asemenea propunere şi să ştiţi că, prin bob, putem face o bună propagandă nu numai sportului constănţean, ci şi turismului, litoralului românesc. În Vest, sporturile de iarnă sunt foarte populare, oamenii vin în număr mare pe pârtii, este o vizibilitate foarte bună. Şi, fără a fi acuzată de lipsă de modestie, cred că şi CSM-ul ar avea de câştigat, pentru că noi reprezentăm România la Jocurile Olimpice, la Campionatele Mondiale, la Campionatele Europene, deci competiţii de top!



- Andreea, mult succes în activitate şi să te vedem în Top 6 la Jocurile Olimpice!



- Vă mulţumesc!



De la atletism, la bob!



Data naşterii: 10.01.1994



l Componentă a lotului naţional de bob 2011-2023



l Participantă la patru ediţii ale Jocurilor Olimpice



l 2012 - Jocurile Olimpice de Tineret, Innsbruck, locul 6



l 2014 - Jocurile Olimpice de Iarnă, Sochi, locul 17



l 2018 - Jocurile Olimpice de Iarnă, Pyeongchang, locul 15



l Campioană mondială de juniori la bob 2 persoane feminin, 2018



I Jocurile Olimpice de la Beijing 2022, pentru prima dată ca pilot, locul 12 la monobob



l Componentă a lotului naţional de atletism, 2006-2017



l Multiplă campioană naţională de bob 2 persoane



l Campioană naţională de juniori şi seniori la 100 m plat.



l Campioană naţională de juniori la 100 m plat, campioană naţională de seniori la 4x100 m, vicecampioană naţională de seniori la 100 m



l Campioană balcanică de juniori la 4x100 m.





În sportul constănţean, performera lunii februarie este, fără îndoială, Andreea Grecu, cel mai bun pilot din ţara noastră, la ora actuală. Departe de casă şi după mii de kilometri parcuşi pe traseul România - Germania - Austria - Elveţia - Letonia, sportiva antrenată de profesorul Paul Neagu a reuşit să încheie pe locul şase în clasamentul general al Federaţiei Internaţionale de Bob şi Sanie (IBSF) în proba de bob doua persoane, prezenţa în Top 6, obţinută în condiţii speciale, fiind una fără precedent.- Bună dimineaţa, Andreea, şi felicitări pentru ultimele rezultate! Cum a fost la etapa de Cupă Mondială de la Sigulda?- Mă bucur foarte mult că am reuşit să închei cu bine circuitul Cupei Mondiale. Am concurat atât în proba de monobob, cât şi în cea de bob două persoane, în care am avut-o coechipieră, ca împingător, pe Teodora Vlad.La monobob, am ocupat locul al şaptelea. După o primă manşă mai puţin reuşită, am recuperat în manşa secundă, în care am avut al doilea timp în start şi al treilea timp în coborâre pe pârtie. Medalia de aur i-a revenit multiplei campioane mondiale şi olimpice Kaillie Humphries, din Statele Unite ale Americii, argintul a fost adjudecat de Kim Kalicki, din Germania, podiumul fiind completat de chinezoaica Qing Ying.- Scoate capul China şi la bob? Ştiam să sunt buni la tenis de masă şi la gimnastică, nu şi la sporturile de iarnă!- O să râdeţi, dar să vedeţi cât de mult va conta China în clasamente în anii viitori. Au investit mult în sport, în infrastructură, în sportivi, în antrenori. Este prima medalie de bronz pentru Qing Ying în circuitul Cupei Mondiale, dar sunt convinsă că vor urma şi altele.