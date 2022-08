"Implicarea totală este reţeta succesului elevilor mei!"

Ultimul sezon a fost unul prolific pentru atleţii constănţeni, care au cucerit o salbă impresionantă de medalii la concursurile naţionale. Despre toate aceste performanţe şi despre perspectivele atletismului, am stat de vorbă cu prof. univ. dr. Alin Larion, antrenor în cadrul Clubului Sportiv Farul Constaţa.- Dle. profesor, cum a fost ultimul sezon competiţional pentru atleţii pe care îi pregătiţi? Cât de afectaţi au fost de pandemia Covid-19?- Putem spune că anul 2022 a fost unul bun pentru atleţii pregătiţi de mine la CS Farul Constanţa, un sezon în care aceştia au cucerit peste 20 de medalii la Campionatele Naţionale de seniori, seniori U23 şi juniori U20 şi opt medalii la Cupa României de seniori.Firesc, pandemia a lăsat urme în pregătirea sportivilor, iar atletismul nu putea face excepţie de la regulă, observându-se o diminuare a performanţelor din punct de vedere cifric, corelat cu recordurile probelor din atletism. Totuşi, dinamismul, complexitatea, dar mai ales creativitatea folosirii mijloacelor din atletism au făcut ca, în anul 2022, aceşti atleţi să reuşească să acceadă în loturile naţionale şi chiar să înregistreze acel reviriment pe care antrenorul îl aştepta.- Care ar fi cele mai bune performanţe obţinute de sportivii dumneavoastră?- Un rezultat foarte bun (7,50 m la lungime) a reuşit Dragoş Silvestru la Campionatul din iarnă, secondat în aceeaşi probă de David Ciolpan şi Vlad Bădescu. Însă performerul concursurilor din sală s-a numit Marian Petre, cel care a obţinut prima medalie, de argint, la seniori şi care a câştigat titlul la categoria tineret în proba ce i-a adus atâta satisfacţie de-a lungul anilor, triplusaltul.Ştafeta 4x2 tururi - în componenţa Andrei Sterea, Marian Petre, Dragoş Silvestru, Alexandru Toader - a fost şi ea medaliată, iar juniorul Cristian Valentin Radu a fost desemnat campion în sală la U20, în proba de triplusalt.Pe Marian Petre, performanţa de la triplusalt l-a propulsat în lotul care a reprezentat România la Campionatele Balcanice de la Istanbul, Turcia, o premieră pentru el. A fost o ediţie de concurs foarte puternică, atleţi din nu mai puţin de 20 de ţări aliniindu-se la start.- Aceşti sportivi sunt şi studenţi ai Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport. Cum se îmbină performanţa sportivă cu cea şcolară?- Cu o bună organizarea a activităţii, prin multă muncă şi cu seriozitate maximă, am reuşit să facem faţă pe ambele planuri. A fost un sezon de sală cu realizări şi cu participări ale acestor atleţi care sunt studenţi ai Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa, acolo unde au învăţat teoretic cum poţi ajunge un mare campion şi au trecut prin practica disciplinelor atât de frumoase din domeniul Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice.Tocmai acest imbold al participării la simpozioane şi manifestări ştiinţifice, la proiecte naţionale şi internaţionale, la activităţile diverse de voluntariat sau la concursurile tematice au consolidat structura unui atlet care poate ajunge astfel un sportiv de performanţă.- Care ar fi reţeta succesului? O puteţi împărtăşi opiniei publice sau o păstraţi „la secret”?- Transferul teoretic, care umple bagajul practic al unui sportiv, se poate îmbunătăţi prin participarea activă la cursuri şi seminarii, la parteneriate pe care facultatea le-a creat şi accesat în acest an universitar. Pe lângă participările la campionatele de atletism, sportivii au luat parte la multe alte evenimente, precum campionatele de fotbal, sporturi nautice sau la crosurile în care Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a fost partener sau organizator principal, un exemplu de tenacitate din partea lor regăsindu-se în activitatea pe care au reuşit să o realizeze la Crosul Universitar Ovidius sau la prima ediţie a Ovidio Running.Această implicare totală, pe linie teoretică şi practică, poate fi considerată reţeta succesului de care s-au bucurat atleţii. De asemenea, trebuie subliniat sprijinul necondiţionat acordat de Clubul Sportiv Farul Constanţa sau al celor cu care ei au dublă legitimare (CS Rapid Bucureşti, Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanţa, Clubul Sportiv Universitar „Simona Halep”, CSU Piteşti). Este o cale de urmat şi de către alţi sportivi!- Toate competiţiile sunt importante, se spune că nu mai există concursuri mici sau mari, adversari puternici sau slabi, dar… să dăm Cezarului ce-i al Cezarului. Cum s-au descurcat atleţii constănţeni la Campionatele Naţionale?- Sezonul în aer liber s-a constituit într-o reuşită frumoasă, consolidată cu rezultate pe măsura eforului depus la antrenamente. Astfel, la Campionatul Naţional de seniori, desfăşurat la Craiova, s-au obţinut următoarele rezultate: David Ciolpan - lungime: 7,62 m (record personal), medalie de bronz la seniori, medalie de aur la seniori U23, ştafeta 4x100 m - medalie de aur la seniori U23; Petre Marian - triplusalt: 14.51 m, locul IV la seniori U23, ştafeta 4x100 m, medalie de aur la seniori U23; Dragoş Silvestru - lungime: 7,41 m (cel mai bun rezultat al sezonului), medalie de argint la seniori U23, ştafeta 4x100 m, medalie de aur la seniori U23; Cristian Valentin Radu - triplusalt: 14.41 m, locul V la seniori U23, ştafeta 4x100 m, locul IV la seniori U23, ştafeta 4x400 m, medalie de argint la seniori U23; Alexandru Toader - 400 mg: 57.88 sec, loc IX seniori, ştafeta 4x100 m, ştafeta 4x400 m, medalii de argint la seniori U23; Andrei Sterea, ştafeta 4x100 m, locul IV la seniori U23, ştafeta 4x400 m, medalie de argint la seniori U23; Ionuţ Vasile - 400 m: 47.90 sec, locul IV la seniori U23 (record personal), ştafeta 4x100 m, locul IV la seniori U23, ştafeta 4x400 m, medalie de argint la seniori U23.- În ce turneu aţi trăit cea mai mare bucurie a sezonului?- Au fost mai multe astfel de momente, îmi este greu să aleg unul. Un antrenor este întotdeauna fericit atunci când elevii săi au succes. Am să mă opresc, totuşi, la un moment petrecut la Cluj Napoca, în competiţia naţională a juniorilor, unde Cristian Valentin Radu a reuşit să cucerească medalia de argint, fapt ce i-a permis participarea la Campionatele Balcanice de la Denizli (Turcia). Este un sportiv de mare perspectivă, în plină acumulare de experienţă, şi sunt convins că va avea un cuvânt de spus în atletismul românesc.- Cum v-a prins finalul de sezon? Tot pe podium?- Păi se putea altfel? Ultima competiţie a anului pentru atleţi a fost Cupa României - seniori, unde s-au obţinut performanţe la fel de frumoase: David Ciolpan - lungime: 7,55 m (foarte aproape de record personal), medalie de argint, ştafeta 4x100 m, medalie de aur, ştafeta 4x400 m, medalie de bronz; Marian Petre - triplusalt: 14.19 m, medalie de argint, ştafeta 4x100 m, medalie de aur, ştafeta 4x400 m, medalie de aur; Dragoş Silvestru - 110 mg: 7,41m (egalarea recordului personal), medalie de bronz, triplusalt, medalie de bronz, ștafeta 4x100 m, medalie de aur, ştafeta 4x400 m, medalie de bronz; Cristian Valentin Radu - triplusalt: 14.50 m, ştafeta 4x400m, medalie de aur, ştafeta 4x400 m, medalie de aur; Alexandru Toader - 110 mg: 15.58 sec (record personal), locul VII, ştafeta 4x400 m, medalie de aur; Andrei Sterea, ştafeta 4x400 m, medalie de aur; Ionuţ Vasile - 400 m: 47.90 sec, medalie de bronz (egalarea recordului personal), ştafeta 4x400 m, medalie de aur.- Cum se întrezăreşte viitorul, mai ales că este foarte posibil ca atleţii să rămână, pentru o perioadă, fără pistă de pregătire? Administraţia locală a demarat procedurile pentru demolarea stadionului „Gheorghe Hagi”, iar la Constanţa se doreşte a fi construit un stadion modern, o investiţie de sute de milioane de lei.- Cred că 2023 va fi un an al unor vise împlinite, atletismul putând aduce prin aceşti sportivi performanţă cu valoare şi prin înfiinţarea, la Constanţa, a Clubului Sportiv Municipal, care poate sprijini activitatea de performanţă a acestora.În perspectiva demolării stadionului „Gheorghe Hagi”, până la construcţia noii arene, sper ca autorităţile locale să găsească cea mai bună soluţie pentru ca atleţii să îşi poată continua pregătirile în cele mai bune condiţii.- Mult succes!- Vă mulţumesc!