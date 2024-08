Mircea Lucescu: „Am spus că vin gratis la naţională, dar Federaţia mi-a spus nu se poate”

Noul selecţioner al echipei naţionale de fotbal, Mircea Lucescu, a declarat într-o conferinţă de presă, că a intenţionat să antreneze gratis prima reprezentativă a României, dar conducerea Federaţiei Române de Fotbal i-a transmis că acest lucru nu este posibil.Lucescu a explicat însă că va câştiga de 10 ori mai puţin decât dacă ar fi antrenat în altă parte.„Eu am spus că vin gratis la naţională din respect pentru echipa naţională, dar Federaţia mi-a spus că nu se poate. Eu nu am nevoie de bani. Şi atunci am exact ca ceilalţi de dinaintea mea, nu e nicio diferenţă. E de 10 ori mai puţin decât luam prin alte părţi. Ca să înţelegeţi, pe an aici iau mai puţin decât pe lună în altă parte. Deci vin cu sufletul deschis să fac ceva aici. Pe mine nu m-a interesat de bani, nu am scos o vorbă despre asta. Vreau doar să facem performanţă”, a precizat tehnicianul.Mircea Lucescu a dezvăluit că în acest moment putea fi antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, însă condiţia pusă, aceea de a avea la dispoziţie Baza Sportivă Pro Rapid, acum în proprietatea Ministerului Transporturilor, nu a putut fi realizată.„Înainte am luat în considerare să merg la Rapid. Am fost la Ministerul Transporturilor, am discutat cu secretari de stat, pentru a da fotbalului baza Pro Rapid. O bază în care eu am investit mult, şi sentimental şi material. Să o dea înapoi pentru că o echipă are nevoie de un loc al ei de pregătire. Dacă vrei să faci performanţă trebuie să te izolezi un pic. Dacă domnul Şucu primea baza Pro Rapid, azi eram antrenor la Rapid. Dar cei de la minister nu au vrut să dea Pro Rapidul. La Dinamo la fel, puteam să merg, dar fără stadion eu nu pot să merg acolo. Eu nu pot să îmi permit să nu câştig. Mie trebuie să îmi creezi toate condiţiile pentru performanţă nu le am, mâine e la revedere”, a explicat Lucescu.