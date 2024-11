O nouă etapă „nebună” urmează în Liga a IV-a la fotbal în judeţul Constanţa

Etapa a 16-a a Ligii a IV-a la fotbal din judeţul Constanţa se apropie cu paşi repezi. Sâmbătă, 16 noiembrie, va fi o zi electrizantă pentru toate localităţile care sunt implicate în fenomen, deoarece meciurile se anunţă foarte echilibrate şi intense.ACS Portul Constanţa se pregăteşte să primească vizita celor de la CSC Mihail Kogălniceanu, într-o partidă care ar trebui să le fie la îndemână gazdelor.Formaţia AS Aurora 23 August are etapă liberă, astfel că fotbaliştii împreună cu staff-ul tehnic au destul de mult timp la dispoziţie pentru a pregăti meciul din etapa a 17-a.CS Poseidon Limanu va juca în faţa propriilor suporteri cu CS Victoria Cumpăna. Este cunoscut faptul că nu va fi o deplasare uşoară pentru echipa antrenată de fostul mare fotbalist, Vasilică Cristocea, astfel că meciul se anunţă unul echilibrat.CS Ştiinţa ACALAB Poarta Albă aşteaptă cu nerăbdare meciul de pe teren propriu cu CSO Ovidiu. Oaspeţii nu concep să se întoarcă acasă fără toate cele trei puncte în joc, în timp ce gazdele se bazează pe un public numeros care să îi îndrepte spre victorie.CS Năvodari are, teoretic, un meci foarte uşor acasă cu CS Eforie, formaţie care se află în subsolul clasamentului. Partida va avea loc pe stadionul „Flacăra”, astfel că echipa din Năvodari îi aşteaptă pe toţi localnicii la meci.CS Sparta Techirghiol şi-a revenit cu greu după înfrângerea de acum două etape de pe teren propriu cu CS Viitorul Cobadin şi în etapa trecută a reuşit o victorie la limită cu CSO Murfatlar. De data aceasta, formaţia din Techirghiol va primi vizita celor de la AS Constructorul Topraisar.După ce i-a „calmat” pe cei de la Cobadin, care luaseră avânt în urma celor trei victorii consecutive, liderul CS Agigea va juca pe teren propriu cu CSO Murfatlar şi nu concepe să facă niciun pas greşit.Viitorul Cobadin se deplasează la Lumina, acolo unde se gândeşte să îşi „lingă rănile” după înfrângerea în faţa liderului şi să mai adauge trei puncte preţioase în clasament.Ultimul meci al etapei le aduce faţă în faţă pe CS Viitorul Hârşova şi Farul Tuzla. Gazdele sunt favorite clare la victorie prin prisma faptului că joacă acasă, dar şi din motivul că Farul Tuzla nu trece printr-o perioadă prea bună.Lupta este una strânsă în vârful clasamentului. Lider este CS Agigea, cu 36 de puncte, aceasta fiind urmată de Poseidon Limanu şi de Sparta Techirghiol, ambele cu câte 33 de puncte.CS Victoria Cumpăna se află pe locul al patrulea, cu 29 de puncte, iar în spatele ei stă ACS Portul Constanţa, cu o lungime mai puţin.„Lanterna Roşie” este Farul Tuzla, care nu se regăseşte, acumulând doar două puncte în 15 etape, iar în faţa sa este CS Eforie, cu doar 5 puncte.Rămâne de văzut ce surprize ne va aduce această etapă şi ce modificări vor avea loc în lupta din clasament.