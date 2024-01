Regal sportiv în week-end la Sala Sporturilor. Echipele celor de la CSM Constanţa dau totul pentru victorie

Sportivii de la CSM Constanța continuă competițiile în noul an, iar voleiul și baschetul monopolizează cel de-al doilea weekend din 2024, cu meciuri susținute de echipele din Liga Națională, Liga 1 și Campionatele Naționale de Juniori și Cadeți. Sâmbătă și duminică spectacolul revine în Sala Sporturilor, iar echipele noastre au nevoie de susținerea suporterilor.Volebaliștii CSM Constanța încep returul Diviziei A1 pe terenul nou-promovatei Universitatea de Vest Timișoara. Băieții antrenați de Cristian Imhoff și Răzvan Parpală vor să obțină prima victorie în 2024 și să-și consolideze locul 8 în clasament, care asigură prezența în play-off-ul campionatului. În tur, echipa de la malul mării s-a impus cu 3-0. Meciul se joacă în Sala Universitatea de Vest, sâmbătă, 13 ianuarie, de la ora 17:00, în direct pe aplicația CSM Constanța (Google App & App Store) și pe site-ul www.csmconstanta.ro la secțiunea LIVE TV.Un alt meci important au și voleibalistele constănţene, la debutul oficial din acest an. În prima etapă din returul Diviziei A1, CSM Constanța primește vizita Medicinei Târgu Mureș, de care o separă două puncte în clasament. Fetele antrenate de Florin Voinea și Radu Began își pot consolida locul 8 printr-o victorie. În tur, voleibalistele de pe litoral s-au impus cu 3-1. Meciul se joacă la Sala Sporturilor, iar Spînoche & comp mizează pe un public cât mai numeros. Sâmbătă, 13 ianuarie, de la ora 15:00, intrarea la meci este liberă astfel că CSM mizează pe aportul suporterilor pe teren propriu. Meciul va putea fi urmărit în direct și pe aplicația CSM Constanța (Google App & App Store) și pe site-ul www.csmconstanta.ro la secțiunea LIVE TV. Hai, Constanța!Cadeții debutează în noul an pe teren propriu. Voleibaliștii antrenați de Viorel Prejbeanu joacă în Campionatul Național U17 – Perspectiva, Seria A contra celor de la CSȘ-CS Arcada Galați. Partida are loc sâmbătă, 13 Ianuarie, de la ora 13:00, la Sala Complexului Sportiv Tomis.Baschetbaliștii antrenați de Dan Fleșeriu continuă seria meciurilor importante în Liga Națională de Baschet Masculin Getica '95. La Constanța vine FC Argeș Pitești, o echipă redutabilă care are 10 victorii în acest sezon. După ce a câștigat la Craiova și a pornit cu dreptul în 2024, CSM Constanța luptă pentru cel de-al nouălea succes stagional în Grupa B, cu gândul la play-off-ul campionatului. Meciul se joacă în Sala Sporturilor, sâmbătă, 13 Ianuarie, de la ora 18:30, și va putea fi urmărit în direct pe aplicația CSM Constanța (Google App & App Store), pe site-ul www.csmconstanta.ro la secțiunea LIVE TV și pe youtube-ul FRB TV.Băieții de la CSM 2 Constanța joacă, pe teren propriu, primul meci din 2024 în Liga 1 de Baschet Masculin. Baschetbaliștii antrenați de Bogdan Ivanovici primesc vizita celor de la CS Politehnica Iași, în etapa a 12-a – Grupa B. Confruntarea are loc la Sala Sporturilor, duminică, 14 Ianuarie, de la ora 13:00.