Sabrina Voinea, devastată după decizia TAS. Sportiva ia în calcul retragerea din activitate

Constanţa şi implicit România este pe cale să piardă o sportivă de mare viitor. O gimnastă care la doar 17 ani a fost la un pas să urce pe podium la Jocurile Olimpice de la Paris, însă, pentru că cineva acolo sus nu ne iubeşte, nu a obţinut această performanţă. Este vorba despre Sabrina Voinea, gimnastă din Constanţa legitimată la Clubul Sportiv Municipal Constanţa.Ea este antrenată de mama sa, Camelia Voinea, şi a participat la Jocurile Olimpice de la Paris cu gândul de a pune mâna pe o medalie. Cu toţii ştim ce s-a întâmplat în finala de la sol, acolo unde arbitrele i-au refuzat practic Sabrinei accesul pe podium.În urma acestor evenimente, Camelia Voinea nu a mai rezistat să îşi vadă fiica în lacrimi şi a luat decizia de a o retrage pe aceasta definitiv din activitatea sportivă.Aflată acasă, la Constanța, Sabrina Voinea e devastată de durere. Mama Sabrinei a explicat în câteva cuvinte starea fiicei sale după decizia TAS.„Nici nu pot să vorbesc, plâng întruna. Nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat. Mi-a venit rău când am primit vestea. Nici eu, nici Sabri nu mai vrem să auzim de gimnastică. Nu suntem bine, Sabri s-a închis în cameră și plânge”, a declarat Camelia Voinea.Reamintim că Federaţia Română de Gimnastică a făcut public comunicatul în care este prezentată decizia celor de la TAS.„Federaţia Română de Gimnastică, reprezentată de societatea de avocatura specializata in dreptul sportului, Gherdan şi Asociaţii SCA, prin avocatul coordonator Sabin Gherdan şi avocaţii Călina Tejan şi Raul Ştefan Celmare, după un efort colectiv de cinci zile şi patru nopţi, vă comunică dispozitivele şedinţei TAS în speţa: FRG, Bărbosu vs. Federaţia Internaţională de Gimnastică: 1. Cererea înregistrată de către Ana Maria Bărbosu este parţial admisă. 2. Contestaţia formulată de către Jordan Chiles a fost depusă peste termenul de 1 minut prevăzut de art. 8.5 din Regulamentul Tehnic FIG şi este determinată ca fiind fără efect. 3. Scorul iniţial de 13,666 acordat atletei Jordan Chiles în finală este reinstituit. 4. Federaţia Internaţională de Gimnastică va determina clasamentul finalei şi va acorda medaliile în concordanţă cu decizia de mai sus. 5. Alte solicitări sunt respinse. FRG, Voinea vs. Federaţia Internaţională de Gimnastică: 1. Cererea înregistrată de FRG şi Sabrina Maneca Voinea este respinsă'', se arată în comunicat.Pe 5 august, în finala de la sol, Ana Bărbosu a fost pentru câteva zeci de secunde medaliată cu bronz, însă americanca Jordan Chiles a depus contestaţie şi i s-a mărit nota, de la 13,666 la 13,766 astfel că a terminat pe poziţia a treia. Sabrina Maneca-Voinea a făcut şi ea contestaţie pentru nota primită (13,700), dar aceasta a fost respinsă.