Scandal după aqua-maraton. Cine a „fugit” cu banii de la bazinul Palatul Copiilor?!

Părinţii copiilor de la performanţă, revoltaţi!



Profesorul Octavian Tileagă, antrenor emerit, a subliniat că „ceea ce este fals prezentat sau chiar ignorat cu rea intenţie - nu ştim în interesul cui, în niciun caz al secţiei de înot -, este faptul că această decizie a fost luată de conducerea Palatului printr-un abuz. Lucru total neadevărat, pe care noi, cei din secţia de nataţie, îl respingem cu vehemenţă”.



„S-a făcut o analiză şi s-a optat pentru investirea sumelor din donaţii într-un proces care să permită debranşarea completă de la RADET a clădirilor Palatului Copiilor, mari consumatoare de energie. Ar urma să rămână arondat la RADET doar bazinul de înot. Prin această metodă, se reduc la jumătate consumurile energetice din unitate, implicit costurile cu energia. Ca rezultat, Palatul va avea posibilitatea să-şi achite consumul curent, dar şi, în scurt timp, datoriile restante.



Părinţii sportivilor din grupa de performanţă sunt revoltaţi de interpretarea rău voitoare”, a transmis antrenorul emerit Octavian Tileagă.



S-a evitat blocarea activităţiiAvând în vedere gravitatea acuzaţiilor, l-am contactat pe directorul Palatului Copiilor Constanţa, prof. Eugen Albu, care a explicat pas cu pas cum stau de fapt lucrurile.„După aqua-maraton, s-au strâns doar aproximativ 4.500 de euro, mult sub aşteptările noastre. O sumă cu care nu poţi face mare lucru la un bazin. Prima opţiune a fost să cumpărăm o membrană (n.r. - prelată de bazin), care costă însă 7.000 de euro. Ce mai puteam face? Să îi ţinem şi să îi cheltuim treptat pe mărunţişuri.Dar care este marea noastră problemă? Plata termoficării! Costurile cu încălzirea au crescut, în această perioadă friguroasă, de la 5.000 de lei la aproape 8.000 de lei pe zi. Sunt datorii istorice către RADET, dacă nu plătim, riscăm iarăşi să rămânem fără căldură, iar activitatea se va bloca. De aceea, împreună cu preşedintele asociaţiei de părinţi şi cu iniţiatorul acţiunii, fostul nostru elev Cristian Tranulea, am decis să cumpărăm aceste pompe de căldură, cu care facem o economie uriaşă: ne costă maximum 500 de lei pe zi încălzirea întregii clădiri principale! Astfel, ne rămân bani mai mulţi pentru a asigura încălzirea bazinului. Cred că orice om zdravăn la minte va realiza beneficiile. Şi în primul rând, evităm blocarea activităţii, este lucrul cel mai important.Nu în ultimul rând, eu, ca director al Palatului Copiilor, nu sunt factor de decizie pe această speţă. Există o asociaţie, care are propriul regulament şi cu siguranţă că s-a luat o decizie legală”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, prof. Eugen Albu.„Termen de 24 de ore pentru a-şi cere public scuze”Şi dacă mai era nevoie de un plus de „lumină” în această ecuaţie, ea a fost adusă chiar de către preşedintele Asociaţiei Părinţilor de la Palatul Copiilor, Dan Marian Vrană.„Noi suntem o organizaţie non-profit, care funcţionează conform legii, cu un statut, un Comitet Director, o Adunarea Generală a membrilor. Nu este vorba despre nicio înşelăciune, banii strânşi au fost depuşi în bancă. Deciziile în asociaţie le ia preşedintele, cu acordul Consiliului Director. Noi nu consultăm decât membrii cotizanţi ai asociaţiei, iar mămica respectivă nu este membru al asociaţiei.Soluţia cu pompele, găsită în urma analizei comune - Palat, asociaţie, iniţiator eveniment - este cea mai bună. Acea membrană despre care am vorbit iniţial păstra doar câteva grade ale apei, dar costa 7.000 de euro, faţă de 4.500 de euro cât s-au strâns la eveniment. Beneficiarul real este bazinul de înot, pentru că reducem costurile de încălzire şi, totodată, riscul de a ajunge la suspendarea activităţii.Nu putem trece cu vedere însă afirmaţiile făcute de mămica respectivă. I-am spus că îi stăm oricând la dispoziţie şi i-am dat termen de 24 de ore să îşi ceară public scuze. De nu o va face, ne rezervăm dreptul de a ne adresa instanţei”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, preşedintele asociaţiei, Dan Marian Vrană.