Simona Halep a ales să joace la un turneu mic. Poate ajunge în primele 300 de jucătoare ale lumii

Simona Halep a ales să participe la turneul WTA 250 de la Rouen, programat în aceeași săptămână cu întrecerea de calibru WTA 500 de la Stuttgart. Ambele vor fi derulate pe zgură. Constănţeanca a început antrenamentele cu noul antrenor, Carlos Martinez, iar una dintre primele decizii luate a fost să primească un wildcard la competiția WTA 250 de la Rouen.Deși în aceeași săptămână se derulează întrecerea WTA 500 de la Stuttgart, Simona Halep a ales turneul din Franța, în contextul în care organizatorii turneului german au acordat cele patru wildcarduri jucătoarelor Angelique Kerber, Laura Siegemund, Tatjana Maria și Emma Răducanu.În plus, există diferențe între suprafețele de joc de la Stuttgart și Rouen, în Germania stratul de zgură indoor fiind mai subțire, spre deosebire de zgura pe care se va juca la Madrid, Roma sau Paris, notează Fanatik.Prezența Simonei Halep la Rouen va constitui și o întoarcere în locul în care s-a derulat semifinala Fed Cup din 2019. În urmă cu cinci ani, Halep le învingea la simplu pe Kristina Mladenovic și pe Caroline Garcia, dar ceda, dramatic, alături de Monica Niculescu, partida de dublu disputată împotriva jucătoarelor menționate.Palmaresul solid al Simonei Halep la Rouen o recomandă pentru câștigarea turneului, prin care ar putea ajunge în top 300 WTA dintr-o singură lovitură.Momentan, Simona Halep a apărut în clasamentul WTA, ca urmare a participării bifate la Miami, dar de revenirea în top 100 WTA o separă 730 de puncte.Presa din SUA a anunțat că „Simo” a luat această decizie deoarece i-ar fi fost aproape imposibil să obțină un wild card la Stuttgart, turneu ce are loc în aceeași perioadă.Jurnaliștii americani subliniază că există o mare contradicție între decizia Simonei Halep de a nu face parte din lotul României de Billie Jean King Cup, pentru confruntarea contra Ucrainei (12-13 aprilie), din cauza unei accidentări și cea de a merge în Franța, pentru turneul de la Rouen (15-21 aprilie).„Simona Halep va juca la Rouen Open, care va începe pe 15 aprilie, un turneu indoor în Franța, de categorie WTA 250, la care vor mai participa nume precum Naomi Osaka, Mirra Andreeva sau Caroline Garcia, în ciuda faptului că în aceeași perioadă are loc și întrecerea de la Stuttgart.Având în vedere că Halep a jucat anterior la Stuttgart, s-a sugerat că ea va primi un wild card, dar aceasta era greu de obținut, având în vedere că jucătoare precum Emma Răducanu și Angelique Kerber dețin contracte de sponsorizare cu brandul care organizează turneul, așa că au prioritate. În plus, este un turneu foarte puternic, cu Iga Swiatek, Elena Rybakina și Coco Gauff printre participante.Dar, de asemenea, își bate joc de raționamentul ei pentru retragerea de la Billie Jean King Cup, care i-a pus în pericol speranțele la Jocurile Olimpice. Simona s-a retras din confruntarea de Billie Jean King Cup în zilele precedente, din motive medicale, dar se pare că va reveni la acțiune săptămâna următoare, la Rouen”, au scris americanii de la tennisuptodate.com.