Valeriu Iftimie este decis să vândă FC Botoşani. „Am pierdut mulţi bani”

FC Botoșani a încheiat sezonul pe a șasea poziție din play-out, astfel că echipa din Moldova s-a salvat de la retrogradare.După un sezon mult sub așteptări, patronul clubului, Valeriu Iftime, a mărturisit că situația a fost una foarte dificilă în stagiunea recent încheiată.Iiftime a dezvăluit că a pierdut foarte mulți bani în ultimul sezon de Superligă, stagiune pe care o consideră cea mai slabă din ultimii ani.Conducătorul de la FC Botoșani susține că a încercat să găsească un cumpărător pentru FC Botoșani, însă fără succes.„Anul ăsta am tot căutat pe cineva care să cumpere clubul, dar nu am găsit. Iar rezultatele au fost pe măsură. Un an slab. Cel mai slab al lui FC Botoșani în primul eșalon. Am pierdut foarte mulți bani. Nu aș vrea să se mai repete un asemenea sezon”, a spus Valeriu Iftime, conform sport.ro.