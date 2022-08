ALARMĂ CU ATAC DE RACHETE în apropiere de IERUSALIM

Sirenele de alarmă au răsunat duminică în zona Ierusalimului, pentru prima oară de la începutul escaladării armate în curs cu gruparea Jihadul Islamic în Fâşia Gaza, a anunţat armata israeliană, citată de The Times of Israel.Reporterii susțin că au auzit scurte explozii în depărtare. Într-un scurt comunicat, armata israeliană a indicat că sirenele au sunat "în zona din jurul Ierusalimului", fără alte precizări.Braţul armat al Jihadului Islamic a anunţat că a lansat rachete spre Ierusalim, la scurt timp după ce au sunat sirenele în zonă, potrivit armatei israeliene."Nu cu mult timp în urmă am lansat rachete spre Ierusalim", au anunţat Brigăzile al-Quds într-un comunicat.În acelaşi timp, Ministerul Sănătăţii din enclava palestiniană a anunţat că bilanţul victimelor a crescut la 29 de morţi, între care şase copii, în Fâşia Gaza, de la reizbucnirea violenţelor, vineri, între Israel şi gruparea armată Jihadul Islamic, care au făcut şi 215 răniţi. În cursul dimineţii, acelaşi minister anunţase creşterea bilanţului la 32 de morţi, dar apoi l-a revizuit în scădere.Autorităţile israeliene contrazic însă acest bilanţ şi susţin că acei copii palestinieni au fost ucişi sâmbătă de un atac cu rachetă eşuat al Jihadului Islamic către Israel.De la începutul operaţiunii sale vineri, Israelul a asigurat că vizează strict poziţii ale Jihadului Islamic, raportând eliminarea a 15 combatanţi ai acestei grupări, potrivit armatei israeliene. Forţele israeliene au anunţat de asemenea arestarea în două zile a circa 40 de membri ai grupării respective în Cisiordania, teritoriu palestinian ocupat din 1967 de statul israelian.Ca represalii la raidurile asupra Fâşiei Gaza, gruparea palestiniană a lansat zeci de rachete asupra teritoriului israelian, cele mai multe dintre ele fiind interceptate de scutul antirachetă israelian. Doi israelieni au fost răniţi uşor de schije, potrivit serviciilor de intervenţie rapidă.Potrivit postului de televiziune israelian i24News, 580 de rachete au fost lansate asupra Israelului începând de vineri, 120 au căzut în Gaza, fără să atingă teritoriul israelian, iar 200 au fost interceptate de sistemul Iron Dome.Aceasta este cea mai gravă escaladare a violenţelor dintre statul israelian şi grupările armate din Gaza de la războiul din mai 2021, care s-a soldat cu 260 de morţi în 11 zile de partea palestiniană, inclusiv combatanţi, şi 14 morţi în Israel, inclusiv un soldat, potrivit autorităţilor locale.Statul israelian a instituit din 2007 o blocadă împotriva Fâşiei Gaza, un teritoriu de 2,3 milioane de locuitori administrat de islamiştii din Hamas.