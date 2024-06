Alegeri în SUA. Dezbatere tensionată între un Trump plin de aplomb şi un Biden confuz

Cei doi candidaţi la alegerile prezidenţiale din toamnă din SUA s-au atacat reciproc în prima dezbatere televizată de joi seara pe teme precum inflaţia, imigraţia, războiul din Ucraina, Donald Trump lansând cu aplomb afirmaţii false, în timp ce Joe Biden a fost ofensiv în fond, dar confuz în exprimare, potrivit agenţiei AFP.„Inflaţia ne ucide ţara”, a afirmat de la început fostul preşedinte republican Donald Trump (78 de ani), simţindu-se în largul său, reluând un argument despre care ştia că are priză la americani şi asigurând că rivalul său face „treabă proastă”, în pofida creşterii robuste şi a gradului ridicat de ocupare a locurilor de muncă.Democratul Joe Biden (81 de ani), cu vocea adeseori răguşită în faţa camerelor CNN, canalul tv care a organizat dezbaterea, a atacat un subiect pe care îl ştia delicat pentru miliardar, reproşându-i acţiunea sa „teribilă” împotriva dreptului la avort.El l-a acuzat de asemenea pe Donald Trump că minte, afirmând că imigraţia clandestină face să crească criminalitatea, înainte de a merge pe un teren mai personal.Democratul a amintit că adversarul său este un „client al justiţiei”, după ce a fost găsit vinovat într-un dosar de plăţi mascate către o fostă actriţă de filme pentru adulţi, taxându-l că are „simţul moral al unui depravat” şi tratându-l în mai multe rânduri drept „plângăcios”.„Eu nu am făcut nimic rău”, a replicat fostul preşedinte, inculpat în mai multe dosare, afirmând că sistemul judiciar este „trucat”.Republicanul, care nu şi-a acceptat niciodată înfrângerea în 2020, nu s-a angajat să recunoască fără condiţii verdictul urnelor în noiembrie, asigurând că îl va accepta dacă alegerea va fi „justă şi echitabilă”.Donald Trump, fără să meargă până la insultele cu care şi-a presărat discursurile de campanie, a afirmat că rivalul său nu e făcut pentru a fi preşedinte şi prezentându-l ca pe un conducător slab.„El a devenit ca un palestinian, dar ei nu-l plac pentru că este un foarte rău palestinian. Unul slab”, a lansat republicanul, referindu-se la politica lui Joe Biden faţă de conflictul între Israel şi Hamas.„Războiul din Ucraina nu ar fi avut loc niciodată dacă SUA aveau un lider”, a mai asigurat el.Donald Trump l-a provocat pe Joe Biden să se supună unui test cognitiv, lăudându-se că el însuşi a trecut două şi că a „strălucit”, înainte de a-şi lăuda performanţele la golf, în timp ce rivalul său arbora un surâs ironic.