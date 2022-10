Alina Eremia a apărut cu ochiul vânăt. Ce s-a întâmplat cu artista: „Sper că nu e adevărat”

Alina Eremia a apărut cu ochiul vânăt. Internuții au reacționat imediat și au întrebat-o dacă a pățit ceva și dacă se simte bine.



În cele din urmă, situația a fost clarificată, iar cântăreața a dezvăluit faptul că fotografia are legătură cu cel mai nou single al său, unde abordează subiectul violenței domestice.







„Ce ai pățit?/ Am crezut ca ai pățit ceva/ Am crezut pentru o secunda ca te-a lovit cineva, dar după mi-am dat seama ca e make-up/ M-am speriat puțin la început, am crezut ca e real/ Sper că nu e adevărat”, au fost doar câteva dintre mesajele scrise de fani, la fotografia artistei.

Alina Eremia a apărut cu ochiul vânăt, iar fanii s-au speriat foarte tare când au văzut imaginea, în care ea pare maltratată. Şocul a fost foarte mare, mai ales că artista nu a apărut niciodată în vreun scandal cu violenţă domestică, potrivit RomâniaTV