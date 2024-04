Ambasadorul Israelului în România, după asaltul Iranului: ”A fost unul dintre cele mai feroce atacuri din istorie”

Reuven Azar, ambasadorul Israelului în România, a vorbit în direct, la Antena 3 CNN, despre situația din Orientul Mijlociu, după ce Iranul a lansat un atac direct asupra Israelului.







Iranul a lansat un atac direct împotriva Israelului cu zeci de drone, sâmbătă seară, pentru prima dată în istorie.







Peste 100 de drone iraniene au fost lansate spre Israel. Surse iraniene au transmis că atacul a implicat și rachete.







Sâmbătă seara, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a convoacat o reuniune a cabinetului de război la sediul militar Kiryat din Tel Aviv.







”Cum am spus, a fost unul dintre cele mai feroce atacuri din istorie, din istoria războiului, cu sute de drone și rachete balistice trase spre Israel. Din fericire, Israelul a fost pregătit, s-a pregătit de ani de zile, pentru că știam că Iranul pregătește asemenea capabilități.







Iranul e hotărât să distrugă statul Israel, a declarat asta public, așadar, ceasul din Teheran a numărat timpul sau numără în continuare timpul până când va extermina complet Israelul, încălcarea completă a Cartei ONU, a Dreptului Internațional.







Ce fel de apărare? Ne-am apărat folosind apărarea antiaeriană, atât Aer Down, cât și praștia lui David, am creat o serie de sisteme, am folosit forțele noastre aeriene și asistența aliaților.







SUA au jucat un rol major, oprind o parte dintre aceste drone și rachete, cam o treime dintre drone și rachete au fost oprite de americani, de iordanieni, de britanici, de francezi”, a declarat Reuven Azar, ambasadorul Israelului în România.