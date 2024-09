America nu uită. Au trecut 23 de ani de la atacurile teroriste din New York

În dimineața acelei zile au avut loc patru atacuri teroriste împotriva Statelor Unite ale Americii.



În atacurile comise de 19 teroriști au murit aproape 3.000 de oameni. Daunele au fost de zeci de miliarde de dolari.

Preşedintele SUA, George W. Bush asista la o oră a elevilor de la școala primară Emma E. Booker din Sarasota, Florida, moment în care a fost informat de şeful de cabinet, Andrew Card că turnurile gemene s-au prăbuşit.

Atacurile au fost atribuite grupului terorist islamic Al-Qaeda. Teroriștii au preluat controlul asupra a patru avioane de pasageri cu care au lovit clăridiri simbolice din New York și din Arlington, Virginia.



Al patrulea atac, care viza Washington, D.C. nu a reușit după ce avionul deturnat s-a prăbușit pe un câmp de lângă Shanksville, Pennsylvania.

Prima clădire atacată a fost turnul nordic de la World Trade Center din New York. Zborul American Airlines 11, un Boeing 767, transporta 76 de pasageri, 11 membri ai echipajului, plus 5 teroriști.



Impactul cu turnul are loc la ora locală 08:46, într-un moment în care foarte mulți angajați veneau la serviciu.



Avionul zbura cu o viteză de peste 700 km/h și a intrat în clădire între etajele 93 și 99.

Zborul United Airlines 175, un Boeing 767 care transporta 56 de pasageri, nouă membri ai echipajului și cinci teroriști, intră la ora 09:03 în turnul sudic în timp ce avea o viteză de 870 km/h.



Este poate cel mai dramatic eveniment al atacurilor teroriste surprins în direct de camerele de televiziune, care prezentau deja celălalt turn în timp ce ardea.

Zborul American Airlines 77, un Boeing 757 cu 58 de pasageri, șase membri ai echipajului și cinci teroriști lovește aripa de vest a Pentagonului, la ora 09:37. Zbura cu 850 km/h.



Un alt zbor deturnat, care urma să lovească Washingtonul, zborul 93, s-a prăbușit la 130 de km sud-est de Pittsburgh.



Pasagerii s-au luptat cu teroriștii în cabina piloților, după ce au aflat despre atacurile de la World Trade Center și Pentagon.

La Ground Zero, locul din New York pe care se ridicau Turnurile Gemene, salvatorii încercau din răsputeri să găsească supraviețuitori și să stingă incendiile.

Oamenii care erau în Turnul de Nord al World Trade Center strigau disperați după ajutor.

Câteva momente mai târziu, oamenii pășesc pe străzile acoperite cu moloz și încearcă să își protejeze fețele de fumul gros care învăluie zona.



TurnuriZeci de clădiri din apropiere au fost afectate. A fost nevoie de ani de zile pentru curățarea și reconsolidarea infrastructurii din zonă.







Sursa foto: Mediafax

11 septembrie 2001 a fost o zi blestemată pentru întreg poporul american. Aproape 3.000 de oameni au murit după ce mai multe avioane comerciale au fost deturnate și folosite ca arme împotriva World Trade Center din New York și Pentagon, pe 11 septembrie 2001. Acest atac devastator rămâne una dintre cele mai întunecate și mai tragice zile din istoria Americii.