Banca Centrală Europeană speră să atingă în 2025 ţinta de inflaţie de 2%

Atingerea ţintei de inflaţie de 2% a Băncii Centrale Europene se apropie, a afirmat Christine Lagarde, preşedintele BCE, transmite Bloomberg.„Am înregistrat progrese semnificative în 2024 în reducerea inflaţiei şi sperăm că 2025 este anul în care vom atinge ţinta de inflaţie, aşa cum am planificat în strategia noastră. Desigur, vom continua eforturile pentru a ne asigura că inflaţia se stabilizează în mod sustenabil, la ţinta noastră pe termen mediu de 2%”, a declarat şeful BCE într-un mesaj video postat pe platforma de social media X.Conform datelor Eurostat, rata anuală a inflaţiei în zona euro a urcat în noiembrie până la 2,2%, de la 2% luna precedentă.Anul trecut, creşterea preţurilor de consum s-a atenuat în zona euro, şi în septembrie s-a situat sub obiectivul BCE, deşi apoi a crescut din nou, iar Lagarde a avertizat că în viitorul apropiat inflaţia va fluctua în jurul nivelului actual.Totuşi, încetinirea a permis oficialilor BCE să reducă din nou dobânzile, iar economiştii se aşteaptă până în iunie la alte patru reduceri ale costurilor de împrumut.Luna trecută, Banca Centrală Europeană a redus dobânzile cu 25 puncte de bază, pentru a patra oară în acest an şi în linie cu estimările, în contextul în care economia zonei euro încetineşte iar turbulenţele politice din Franţa şi Germania creează îngrijorări.