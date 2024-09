Benny Gantz: Israelul trebuie să înceapă un război total împotriva Hezbollah

Fostul membru al cabinetului de război israelian Benny Gantz a declarat, la Washington, că Israelul nu acordă suficientă atenţie ameninţării pe care o reprezintă miliţia proiraniană libaneză Hezbollah la frontiera nordică a Israelului şi că ţara sa ar trebui să înceapă un război total împotriva grupării şiite în Liban, informează agenţia AFP.„Ora nordică a sosit şi, de fapt, este deja târziu”, a declarat Benny Gantz, la Washington D.C., la un forum despre Orientul Mijlociu care a avut un mare impact în presa israeliană.Liderul Partidului Uniunii Naţionale (centru) consideră că situaţia militară din Gaza este mai bine controlată pentru că trupele israeliene „au depăşit un punct decisiv în campanie” şi asta îi permite Israelului să ia deciziile care i se potrivesc cel mai bine în interiorul enclavei palestiniene.Situaţia de la graniţa de nord a ţării, unde există un schimb zilnic de focuri cu gruparea libaneză, este urmărită cu îngrijorare de Gantz: „Adevărata problemă pentru noi nu este Hamas, ci Iranul şi toţi reprezentanţii săi în zonă”.„De multe luni am crezut că avem suficiente forţe pentru a ne ocupa de Gaza şi că ar trebui să ne concentrăm asupra a ceea ce se întâmplă în nordul ţării. În Gaza, am ajuns la un punct decisiv al campaniei. Putem face ce vrem în Gaza.Cred că ar trebui să căutăm să ajungem la un acord pentru a ne elibera ostaticii, dar, dacă nu putem face asta în următoarele zile sau săptămâni, ar trebui să ne îndreptăm spre nord. Nu cred că trebuie să mai aşteptăm, avem capacitatea de a face asta.Suntem capabili să atacăm statul Liban dacă este necesar”, a avertizat el.Gantz a criticat totodată ordinele de evacuare ale guvernului israelian, în urma izbucnirii războiului în Gaza, transmise comunităţilor aflate la graniţa cu Libanul, care au afectat circa 60.000 de locuitori.„Cred că am făcut o greşeală evacuând o parte atât de mare a populaţiei. Ar fi trebuit să evacuăm doar oraşele şi kibuţurile din apropierea graniţei”, a adăugat el.