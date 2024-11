Bunica Gherghina, vedetă pe TikTok dar și în cinematografie. Va juca în noul film „Nosferatu”

Bunica Gherghina din Teleorman, care este vedetă pe TikTok, va juca în noul film „Nosferatu” în care rolurile principale vor fi interpretate de Bill Skarsgard, Nicholas Hoult și Lily-Rose Depp, fiica celebrului Johnny Depp, a anunțat regizorul Robert Eggers.







Într-un interviu acordat revistei Empire, Eggers spune că Bunica Gherghina aduce o notă de autenticitate filmului și că faima de care aceasta s-a bucurat pe rețelele de socializare a ajutat-o să intre în pielea personajului.

„Ea e cunoscută sub numele de Bunica și are un cont de TikTok gestionat de nepoata ei, unde gătește mâncare tradițională românească. Așa am găsit-o”, a spus Eggers, un regizor cunoscut pentru faptul că acordă atenție detaliilor care să aducă filmelor sale un plus de autenticitate.







„Avea experiență în fața camerei, pentru că a apărut în talk show-uri. Și are imaginație, ea este din sudul României, dar a preluat un accent transilvănean pentru film”, a mai spus regizorul.







El are în portofoliu doar trei filme, ultimul dintre ele fiind The Northman („Vikingul”) din 2022, însă Eggers a ajuns să fie considerat un maestru al genului horror datorită primelor sale două pelicule: The Witch („Vrăjitoarea”) din 2015 și The Lighthouse („Farul”) din 2017.







El a povestit pentru revista Empire și scena în care va juca Bunica Gherghina. „Thomas Hutter, agentul imobiliar jucat de Nicholas Hout sosește într-un mic sat din Transilvania în drum spre castelul Contelui Orlok din Carpați. După ce își face loc printr-o mulțime de actori, dansatori și muzicieni romi îmbrăcați în hainele lor tradiționale, Hutter intră într-un han în care „o doamnă bătrână deosebit de îndurerată, cu o interpretare remarcabil de realistă, încearcă disperată să-l avertizeze pe tânărul agent imobiliar să nu meargă la locuința lui Orlok”, este descrisă scena.

Bunica în vârstă de 74 de ani originară din Teleorman are aproape 700.000 de urmăritori pe TikTok și 8,9 milioane de aprecieri.







Noul film “Nosferatu” va avea premiera internațională în data de 25 decembrie, în timp ce în cinematografele din România va avea premiera în 3 ianuarie, potrivit Cinemagia. El va fi o readaptare în viziunea lui Eggers a filmului Nosferatu: Simfonia groazei din 1922 al regizorului german F.W. Murnau. Lungmetrajul lui Murnau este considerat atât unul de pionierat pentru genul horror, cât și un clasic al cinematografiei.