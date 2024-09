Caravana Apele unite ale României, spre Mila 23

Comandantul navei-şcoală "Mircea", comandor Mircea Cristache Târhoacă, unul dintre participanţii cu experienţă la acest eveniment, a condus grupul de persoane care au plecat padelând pe fluviu.



"Este o vreme numai bună de tras la rame, nu transpirăm, nu obosim, vâslim lent şi ajungem foarte bine la Mila 23. Particip pentru a cincea sau a şasea oară la această caravană din pasiune, pentru a continua tradiţia şi pentru a da mai departe ce am învăţat", a declarat pentru AGERPRES comandorul Mircea Târhoacă.



Printre cei aproape 70 de participanţi la caravană se află şi Valerică Rîmbu, din Galaţi, care a preferat să vină cu caiacul propriu.

"Am făcut Dunărea de la izvoare până la Sulina, am făcut Galaţi-Sulina, 154 de kilometri, în 16 ore, îmi plac provocările şi din acest motiv am preferat caiacul", a afirmat Valerică Râmbu.



Participanţii la caravana Apele unite ale României vor avea autorizate trei puncte de înnoptare pe traseul Delta lui Ivan.



"Este un proiect pilot deocamdată. Vom avea şi un regulament pentru aceste puncte de înnoptare. Vor fi deschise doar de la ora 18,00, cel mai probabil, până la ora 8,00. Toate permisele de înnoptare vor fi contra cost. Există un draft de proiect, iar taxa se va situa undeva în jurul sumei de 50 de lei de persoană, pe noapte. Va exista şi posibilitatea de achiziţie online pentru fiecare punct de înnoptare", a precizat guvernatorul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD), Bogdan Bulete.



El a menţionat că înnoptarea în cele opt puncte stabilite în Rezervaţie se va face după notificarea Administraţiei RBDD.



La rândul său, vicepreşedintele asociaţiei Ivan Patzaichin-Mila 23, Teodor Frolu, a subliniat importanţa traseului inaugurat oficial duminică.



"În mod real, astăzi (duminică - n.r.), inaugurăm traseul Delta lui Ivan, primul traseu pentru turism lent care are alocate trei punte autorizate de înnoptare. Suntem spre sfârşit de sezon, dar la primăvară sperăm ca împreună cu toţi operatorii să facem o minimă infrastructură, astfel încât în sezonul următor să devină una din infrastructurile importante ale turismului lent în Deltă", a declarat vicepreşedintele asociaţiei, Teodor Frolu.