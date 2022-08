Cât costă rechizitele de bază pentru un elev

Din cauza scumpirilor, părinții vor trebui sa scoată mai mulți bani anul acesta ca să trimită copiii la școală. Coșul depășește 500 de lei/copil dacă are nevoie și de rechizite, cărți, măcar o pereche de haine și încălțări.



Statul însă nu se obosește să investească prea mult în educația copiilor. Sindicatele profesorilor cer de ani de zile 6% din PIB pentru educație, dar întotdeauna au fost alte priorități, așa că bugetul pentru învățământ este de 2.55 din PIB.



Cu alte cuvinte, dacă părinții au cheltuieli de 500 de lei doar pentru începutul anului școlar, statul nu ajunge la această sumă nici măcar pentru un an întreg. Costul/elev este de 485 de lei/an, mai puțin de 100 de euro. Pentru tot anul! Totuși, trebuie menționat că suma alocată a crescut cu 35 de lei față de anul trecut, când costul per elev era 450 de lei. Atenție, acești bani se referă la educația propriu zisă a elevului și nu includ salariile profesorilor.

