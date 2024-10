Ceremonii dedicate împlinirii a 101 ani de la fondarea statului turc modern

O delegație a Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, condusă de președintele Gelil Eserghep, a participat marți, 29 octombrie, la ceremoniile organizate de Consulatul General al Republicii Turcia la Constanța și de Ambasada Republicii Turcia la București, cu prilejul împlinirii a 101 ani de la fondarea statului turc modern.













Dimineața, delegația UDTTMR a depus o coroană de flori și a păstrat un moment de reculegere la bustul fondatorului statului turc modern, Mustafa Kemal Ataturk, amplasat în Parcul Arheologic Constanța, iar seara, reprezentanții Uniunii au participat la concertul aniversar care a avut loc la Ateneul Român din București.













Ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Republicii Turcia au continuat miercuri, 30 octombrie, la Constanța, unde Consulatul General al Republicii Turcia a organizat o recepție la care au participat numeroși invitați, printre care și reprezentanți ai Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România.













Prezent la eveniment, președintele UDTTMR, Gelil Eserghep, a declarat: „Ca în fiecare an, și de data aceasta am răspuns invitației Ambasadei și Consulatului General al Republicii Turcia de a sărbători împreună cu frații noștri turci Ziua Republicii Turcia. Este o zi importantă pentru națiunea turcă, iar noi suntem onorați să ne aflăm printre distinșii oaspeți an de an și să transmitem un sincer „La mulți ani!” poporului turc.”