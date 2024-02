Ciolacu: România, pe primul loc în Europa la mortalitatea prin cancer de col uterin

România se află pe primul loc în Europa în ceea ce priveşte mortalitatea prin cancer de col uterin, se arată în mesajul premierului Marcel Ciolacu, prezentat în cadrul dezbaterii "Cancerul în rândul femeilor", desfăşurată la Senat de consiliera de stat, Carmen Orban.







"Suntem încă pe primul loc în Europa la mortalitatea prin cancer de col uterin, în timp ce în alte ţări această boală este vindecabilă. Şi asta pentru că, la noi, depistarea se face în stadii avansate de boală, iar programul de vaccinare anti-HPV a înregistrat abia în ultimii doi ani un oarecare interes şi progres. Programele de screening pentru cancerele de sân trebuie să depăşească faza de programe-pilot dacă vrem să avem cu adevărat rezultate în combaterea acestei maladii", a transmis Ciolacu.







Potrivit acestuia, Guvernul este "puternic implicat în identificarea soluţiilor şi rezolvarea problemelor" din sistemul de sănătate. Totodată, el a îndemnat femeile să meargă la medic pentru setul anual de analize, menţionând că o boală depistată la timp poate fi tratată cu o rată mult mai mare de succes.







În mesaj se subliniază importanţa programelor de screening, dar şi a unui stil de viaţă sănătos, în condiţiile în care principalii factori de risc sunt fumatul, consumul de alcool sau obezitatea.







"Cancerul rămâne a doua cauză principală de deces în România, după bolile cardio-vasculare, reprezentând 19% din totalul deceselor, conform Institutului Naţional de Sănătate Publică. De asemenea, conform aceleiaşi surse, se estimează că până în anul 2035 numărul de îmbolnăviri de cancer în UE va creşte cu 24%, astfel că această boală va deveni prima cauză de deces. Femeile au mare nevoie de programe de screening, campanii de informare şi de mai multă grijă din partea noastră, a tuturor", a completat prim-ministrul.







Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Valeria Herdea, a precizat că 1% dintre români sunt pacienţi oncologici, mai exact 204.722 de persoane. Potrivit acesteia, este vorba despre o realitate "zguduitoare", generată inclusiv de faptul că oamenii nu merg la medicul de familie pentru un control anual.







"Avem nevoie mai mult ca oricând să înţelegem că există şansa de a fi asigurat şi există neşansa de a nu fi asigurat în sistemul medical de sănătate. A fi asigurat îţi dă drepturi, dar îţi dă şi obligaţii. Sper ca în acest mandat pe care îl am să am sprijinul dumneavoastră, al tuturor, ca acest deziderat să se îndeplinească: fiecare om, în luna lui de naştere, să meargă să se programeze la medicul lui de familie şi nu doar ca să aud veşnica problemă: 'Mă duc să îmi fac analizele'. Mergeţi, oameni buni, la un control. Să pună cineva mâna pe abdomenul dumneavoastră, să vadă care e situaţia cu sânii dumneavoastră, pentru că aşa o să putem să rezolvăm situaţia mult mai repede", a explicat ea.







Preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), Daniel Coriu, a declarat că în urmă cu ceva vreme diagnosticul de cancer suna "ca o condamnare", dar, datorită progreselor medicinei din ultimii 30 - 40 de ani, acum există "speranţe bune" de vindecare. În acest sens, el a subliniat importanţa continuităţii, menţionând că în 2024 bugetul programelor de prevenţie şi screening a fost diminuat cu 30%.







"Avem Planul de combatere a cancerului, avem Strategia Naţională de Sănătate, aprobată prin hotărâre de guvern, dar avem nevoie de perseverenţă şi continuitate. Rolul medicului de familie este esenţial. Cu toţii vorbim despre rolul medicinei de familie, medicina primară şi medicina de ambulatoriu, pentru că au, oarecum, un rol similar, un rol la fel de important. Anul trecut, în urma negocierilor cu Casa Naţională, prin contractul-cadru, am reuşit o implementare a unor astfel de programe de prevenţie şi screening cu creşterea, mulţumitoare, a bugetului. Dar, la începutul acestui an, ne-am trezit cu o reducere cu 30% a acestui buget. Asta înseamnă că ne lipseşte elementul esenţial: continuitatea. (...) Din fericire, am reuşit să evităm o criză, temporar, cel puţin, până în iunie. Să vedem ce se va întâmpla mai departe", a transmis Coriu.