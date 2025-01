Crin Antonescu, băgat în sedinţă de Marcel Ciolacu, după ce și-a anunțat retragerea

Premierul Marcel Ciolacu a reacționat la decizia candidatului comun al alianței, Crin Antonescu, de a se retrage din cursa pentru alegerile prezidențiale. Ciolacu a spus că va avea o discuție cu Crin Antonescu.







Ce a declarat Antonescu legat de retragerea sa







„În legătură cu calitatea mea de candidat, cunoscută și recunoscută public până acum, aceea de candidat comun al coaliției aflate la guvernare, încep prin a anunța că în mod unilateral, adică eu, candidatul, consider acordul privitor la această candidatură, suspendat”, a spus Crin Antonescu. „Eu îl declar suspendat. Pentru că sunt două părți aici. Ce înseamnă suspendat. Înseamnă următorul lucru. Eu am primit o propunere de a fi candidatului unei coaliții politice, am acceptat această propunere, am asumat această candidatură, și este o asumare de la care eu nu dau înapoi. Eu nu îmi retrag această candidatură, eu nu dau înapoi, am asumat cu tot ce înseamnă ea, toate dificultățile și tot parcursul, și sunt în orice moment dispus să o duc până la capăt”, a subiniat Antonescu.