Dacian Cioloș va prezenta oficialilor europeni un set de propuneri referitoare la Politica Agricolă Comună

Europarlamentarul Dacian Cioloş a anunţat că va înainta Comisiei Europene şi Parlamentului European un set de propuneri referitoare la politica agricolă, cea din domeniul mediului şi schimbărilor climatice cu impact pe agricultură, aceasta fiind tema unei întâlniri avute, vineri, la Bucureşti, cu reprezentanţi ai unor asociaţii şi organizaţii profesionale de agricultori, ai unor organizaţii de mediu, experţi din sectorul agro-alimentar."Am discutat un set de propuneri pe care eu ca şi europarlamentar să le înaintez şi să le susţin la nivel european legat de viitorul politicii agricole europene, a politicii în domeniul mediului şi a schimbărilor climatice care au un impact pe agricultură şi în domeniul alimentar. Aţi văzut cu toţii în ultimele săptămâni agricultori ieşiţi în stradă în mod spontan, în mai multe state membre, cu revendicări şi legate de dificultăţile imediate, pe termen scurt, datorate situaţiei economice, datorate măsurilor de mediu pe care Uniunea Europeană le elaborează în momentul de faţă. Dar toate aceste probleme au soluţii, unele dintre ele pe termen scurt, însă marea majoritate vor trebui să se regăsească într-o dezbatere publică la nivel european despre cum regândim politica publică europeană, nu doar pe domeniul agriculturii, Politica Agricolă Comună, dar şi pe domeniul alimentar şi pe domeniul mediului înconjurător şi a schimbărilor climatice şi politica comercială şi cum punem în coerenţă aceste politici, pentru că dacă ele nu sunt în coerenţă creează aceste distorsiuni care nu permit agricultorilor să-şi facă treaba", a declarat Cioloş într-o conferinţă de presă.Potrivit fostului comisar european, problema în agricultura din Uniunea Europeană este una mult mai profundă, fiind una de motivare a tinerilor de a intra în producţia agricolă şi a de a accesa această meserie, una de demnitate a agricultorilor, care produc cu costuri foarte ridicate la preţuri variabile şi de multe ori foarte scăzute, cu cerinţe din ce în ce mai multe din partea societăţii legate de buna gestiune a resurselor naturale şi schimbărilor climatice."Şi atunci am considerat că e nevoie de o discuţie mai amplă, mai aprofundată nu doar pe termen scurt legat de agricultură, alimentaţie şi mediu şi cred că România, ca stat membru al Uniunii Europene, deja de mulţi ani de zile ar trebui să fie în măsură să facă şi propuneri despre cum ar trebui să arate modelul de subvenţii sau modelul de sprijin financiar la nivel european, despre cum ar trebui abordată problema negocierilor comerciale cu produse agricole care intră în Uniunea Europeană sau care sunt exportate, despre cum ar trebui să abordăm problematica legislaţiei în domeniul mediului, să fie ea una normativă restrictivă, care să impună condiţii sau să fie o legislaţie stimulativă, care să stimuleze şi să determine agricultorii să vină cu anumite practici agricole benefice şi pentru mediu şi pentru care să poată să fie şi remuneraţi", a precizat Dacian Cioloş.El consideră că ar trebui regândită şi remunerarea agricultorilor - dacă se va merge în continuare cu un model unde mare parte din veniturile agricultorilor depind de subvenţii, care depind de norme administrative şi de birocraţie sau se va găsi un model prin care agriculturii să fie remuneraţi mai bine şi mai transparent pentru activitatea pe care o fac, nu doar pentru produsele alimentare, dar şi pentru produsele agricole non-alimentare, pentru producţia de bunuri de mediu şi pentru producţia de energie şi aşa mai departe."Despre toate lucrurile acestea am discutat astăzi cu reprezentanţi ai agricultorilor pe baza unui document cu idei şi cu propuneri pe care eu l-am înaintat, document pe care l-am elaborat în urma unei conferinţe mai largi cu câteva zeci de agricultori pe care am organizat-o anul trecut în vară. Şi pentru că în momentul de faţă, în săptămânile următoare, Comisia Europeană a lansat o dezbatere publică legat de viitorul agriculturii, sectorului agro-alimentar şi mediului în Uniunea Europeană, intenţia mea este să utilizez informaţiile, ideile, propunerile, observaţiile pe care le-am auzit astăzi, să le înaintez Comisiei Europene, dar să le folosesc şi în discuţiile şi dezbaterile pe care noi le avem în Parlamentul European", a adăugat eurodeputatul.El a precizat că documentul este unul mai complex care abordează mai multe domenii - problematică legată de producţia agricolă de organizarea a pieţelor şi de mediu şi problematică legate de politica comercială şi legate de mediu - resurse naturale şi de organizarea pieţelor locale, a produselor locale, dezvoltarea rurală."Deci este un document pe care eu, ca şi europarlamentar, îl voi folosi în ideile şi propunerile pe care le voi face pentru amendamente la anumite propuneri legislative care sunt acum pe masă şi negociate în Parlament, dar le voi înainta şi ca atare Comisiei Europene care a lansat această dezbatere publică şi care va veni apoi cu un document mai complet de propuneri despre cum va arăta politica agricolă europeană din 2027 încolo", a explicat fostul premier.Întrebat dacă din acest document poate deriva şi o iniţiativă legislativă în Parlamentul naţional, eurodeputatul a confirmat, adăugând că sunt multe idei care pot fi preluate şi de către Executiv."Sunt multe idei de aici care pot fi preluate ca atare de Ministerul Agriculturii, de Ministerul Mediului, de alte ministere în decizii executive, în felul în care gestionează relaţia cu agricultorii. Unele pot face şi obiectul unei iniţiative legislative şi la nivel naţional. Eu de altfel voi avea discuţii şi cu colegi parlamentari din Parlamentul naţional pe acest subiect. Obiectivul meu a fost şi, în calitate de fost ministru al Agriculturii, de fost comisar european pentru agricultură, să am şi această discuţie de fond, nu doar discuţii foarte precise şi ţintite pe anumite probleme care apar şi cărora vrem să le găsim soluţii imediate, pentru că la anumite probleme nu putem avea soluţii imediate dacă nu gândim coerent diferitele măsuri şi decizii pe care le luăm la nivel politic", a transmis europarlamentarul REPER.