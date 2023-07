Doliu imens în muzica internațională: A murit un artist care a bucurat generații întregi cu piesele sale

Legendarul cântăreț american Tony Bennett a murit la vârsta de 96 de ani.

Cunoscut pentru înregistrările sale de melodii de spectacol și standarde de jazz, Bennett a fost diagnosticat cu boala Alzheimer în 2016. El a murit în orașul său natal, New York, din cauze nedezvăluite, conform The Independent.







Agentul său publicist Sylvia Weiner a confirmat decesul într-o declarație pentru Associated Press.

Bennett a lansat peste 70 de albume de-a lungul carierei sale, câștigând 19 premii Grammy competitive. Spre sfârșitul vieții sale, colaborările sale repetate cu cântăreața pop Lady Gaga l-au introdus în rândul unei noi generații de fani.







Printre cele mai cunoscute hituri ale lui Bennett se numără “Rags to Riches” și “I Left My Heart in San Francisco”, cel din urmă devenind cântecul său emblematic.







Bennett a devenit celebru în anii 1950, ca un crooner cunoscut pentru că a înregistrat cântece pop de succes comercial, inclusiv “Because of You” din 1951. Mai târziu, el avea să-și descrie identitatea vocală ca fiind “un tenor care cântă ca un baritone”. Stilul său muzical s-a dezvoltat rapid și a abordat și alte forme muzicale, printre care show tunes și numere de big band.

Printre muzicienii respectați care l-au celebrat pe Bennett se numără Frank Sinatra, care a declarat pentru revista Life în 1965: “După părerea mea, Tony Bennett este cel mai bun cântăreț din branșă. Mă entuziasmează când îl privesc. Mă emoționează. Este cântărețul care transmite ceea ce compozitorul are în minte și, probabil, ceva mai mult”.







La sfârșitul anilor 1960 și 1970, Bennett și-a văzut popularitatea în declin, înainte ca o revenire în anii 1990 să-i aducă un nou succes. Șaptesprezece dintre premiile Grammy pe care le-a câștigat aveau să vină după ce ajunsese deja la vârsta de 60 de ani.