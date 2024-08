Donald Trump o acuză pe Kamala Harris că „a devenit neagră” din calcul politic

Candidatul prezidenţial republican Donald Trump a acuzat-o pe noua sa rivală Kamala Harris că „a devenit neagră” din motive electorale, în cadrul unei discuţii cu jurnaliştii afro-americani de la Chicago, relatează agenţia AFP.„A fost mereu de ascendenţă indiană şi promova numai moştenirea indiană. Nu am ştiut că este neagră până acum un număr de ani, când s-a întâmplat să devină neagră, iar acum vrea să fie cunoscută ca o persoană de culoare”, a spus Trump la convenţia anuală a Asociaţiei naţionale a jurnaliştilor de culoare. „Aşa că nu ştiu, este indiancă sau neagră? Ştiţi ce, am respect pentru oricare dintre aceste două lucruri, dar ea evident nu are, pentru că era indiancă 100%, şi dintr-o dată s-a reorientat şi a devenit o persoană neagră”, a adăugat Trump.Kamala Harris, născută dintr-un tată jamaican şi o mamă indiană, este prima femeie de culoare şi originară din Asia de Sud care vizează preşedinţia SUA.